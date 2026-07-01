Pogačar na dirki po Franciji lovi rekord

V soboto se v katalonski prestolnici začenja 113. izvedba dirke po Franciji, bolj poznana kot Tour de France, na kateri bodo nastopili tudi trije Slovenci. Največ pozornosti bo seveda namenjene Tadeju Pogačarju, ki se na Tour odpravlja kot glavni favorit za osvojitev rumene majice in pokala, ki ga bodo 26. julija podelili na Elizejskih poljanah.

Z zmago na Touru bi se Pogačar izenačil z legendami, kot so Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault in Miguel Indurain. Španec je zadnji od omenjenih prišel do pete zmage na Touru leta 1995.

Tadej Pogačar je Tour osvojil že štirikrat (2020, 2021, 2024 in 2025), v letih 2022 in 2023 pa ga je premagal Jonas Vingegaard. Njuno rivalstvo zaznamuje zadnja leta, saj sta od leta 2021 naprej vedno zasedla prvi dve mesti v skupnem seštevku.