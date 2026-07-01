Pogačar na dirki po Franciji lovi rekord

V soboto se v katalonski prestolnici začenja 113. izvedba dirke po Franciji, bolj poznana kot Tour de France, na kateri bodo nastopili tudi trije Slovenci. Največ pozornosti bo seveda namenjene Tadeju Pogačarju, ki se na Tour odpravlja kot glavni favorit za osvojitev rumene majice in pokala, ki ga bodo 26. julija podelili na Elizejskih poljanah.
Z zmago na Touru bi se Pogačar izenačil z legendami, kot so Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault in Miguel Indurain. Španec je zadnji od omenjenih prišel do pete zmage na Touru leta 1995.
Tadej Pogačar je Tour osvojil že štirikrat (2020, 2021, 2024 in 2025), v letih 2022 in 2023 pa ga je premagal Jonas Vingegaard. Njuno rivalstvo zaznamuje zadnja leta, saj sta od leta 2021 naprej vedno zasedla prvi dve mesti v skupnem seštevku.
"Dirka po Franciji je vedno največji izziv sezone in hkrati dirka, ki nas najbolj motivira. Vsako leto prideš na start z zavedanjem, da se lahko v treh tednih zgodi karkoli, in prav to jo dela tako posebno," je pred startom povedal Pogačar.
27-letnik v letošnjo izvedbo prihaja v izjemni formi. V prvem delu sezone je zbral kar 13 zmag, med drugim na dirkah Strade Bianche, Milano–Sanremo, po Flandriji, Liege–Bastogne–Liege ter na etapnih dirkah po Romandiji in Švici. Po njegovih besedah je pripravljen bolje kot kadar koli prej.
"Počutim se dobro, veselim se dirkanja in vem, da bom ob sebi imel izjemno skupino moštvenih kolegov ter članov spremljevalnega osebja. Drug drugemu zelo zaupamo in skozi leta smo skupaj nabrali veliko izkušenj."
Tudi Vingegaard je odlično pripravljen, saj je letos osvojil Pariz–Nico, Dirko po Kataloniji in Giro d'Italia. Zato se tudi letos obeta napet boj med največjima tekmecema sodobnega kolesarstva.
Kolesarje do ciljne črte v Parizu čaka 3333 kilometrov zahtevne trase z osmimi gorskimi etapami in številnimi odločilnimi vzponi, med katerimi izstopata Solaison in Alpe d'Huez. Pogačar bo imel ob sebi kvalitetno ekipo, pomembno vlogo pa bo igral tudi Isaac del Toro, ki bo eden ključnih pomočnikov v boju za rumeno majico.
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