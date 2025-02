Pogačar za tretjo zmago na dirki po ZAE brani 21 sekund prednosti

V kolikor bo Tadej Pogačar zadržal prednost, bo še tretjič v karieri osvojil to preizkušnjo svetovne serije. Slavil je že v letih 2021 in 2022.

"To je domača dirka moje ekipe in v čast mi je, da dirkam tukaj ter sem vselej v dobri formi in se borim za zmage. Rdeča barva je lepa, všeč mi je," je po sprinterski šesti etapi organizatorjem dejal 26-letni slovenski zvezdnik.