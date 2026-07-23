Pogačar na klanec, kjer je prvič stal na stopničkah

Leta 2020 je namreč tedaj 21-letni Tadej Pogačar v četrti etapi zasedel drugo mesto za rojakom Primožem Rogličem , ki je slavil po sprintu skupine favoritov na vrhu Orcieres-Merletta.

Kasneje tistega leta je Pogačar prvič v karieri slavil skupno zmago, nato pa je bil najboljši še v letih 2021 in 2024. Tudi letos je na dobri poti, da osvoji francosko pentljo, saj ima pred današnjo etapo 4:32 minute naskoka pred Belgijcem Remcom Evenepoelom.

Belgijec je dobil nedeljsko gorsko etapo in torkov kronometer ter se malce približal Pogačarju. Povišal je tudi prednost pred ostalimi v boju za drugo mesto. Tretji je namreč Pogačarjev ekipni kolega iz Mehike Isaac del Toro z zaostankom 6:51 minute.