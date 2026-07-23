Pogačar na klanec, kjer je prvič stal na stopničkah

Leta 2020 je namreč tedaj 21-letni Tadej Pogačar v četrti etapi zasedel drugo mesto za rojakom Primožem Rogličem, ki je slavil po sprintu skupine favoritov na vrhu Orcieres-Merletta.
Spomin na 2020 in dvojno slovensko zmago:
Kasneje tistega leta je Pogačar prvič v karieri slavil skupno zmago, nato pa je bil najboljši še v letih 2021 in 2024. Tudi letos je na dobri poti, da osvoji francosko pentljo, saj ima pred današnjo etapo 4:32 minute naskoka pred Belgijcem Remcom Evenepoelom.
Belgijec je dobil nedeljsko gorsko etapo in torkov kronometer ter se malce približal Pogačarju. Povišal je tudi prednost pred ostalimi v boju za drugo mesto. Tretji je namreč Pogačarjev ekipni kolega iz Mehike Isaac del Toro z zaostankom 6:51 minute.
V današnji etapi kolesarje čaka pet kategoriziranih vzponov in precej razgiban teren. Čeprav ni pričakovati večjih razlik glede na traso v zadnjih 90 km, bodo morali na koncu premagati 7,1 km dolg vzpon s povprečnim naklonom 6,7 odstotka.
Etapa je bolj pisana na kožo ubežnikom, medtem ko bi utegnili kandidati za skupni seštevek varčevati moči pred dvojnim sporedom na Alpe d'Huez v petek in soboto.
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