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Kolesarstvo

Pogačar na klanec, kjer je prvič stal na stopničkah

Chambery, 23. 07. 2026 07.34 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Tadej Pogačar

Kolesarje na dirki po Franciji danes čaka zahtevna etapa od Voirona do Orcieres-Merletta (185,2 km). Na ciljni vzpon ima lepe spomine tudi vodilni na letošnji preizkušnji Tadej Pogačar. Prav na Orcieres-Merlette je namreč pred šestimi leti zabeležil prve stopničke v posamičnih etapah Toura.

Leta 2020 je namreč tedaj 21-letni Tadej Pogačar v četrti etapi zasedel drugo mesto za rojakom Primožem Rogličem, ki je slavil po sprintu skupine favoritov na vrhu Orcieres-Merletta.

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Kasneje tistega leta je Pogačar prvič v karieri slavil skupno zmago, nato pa je bil najboljši še v letih 2021 in 2024. Tudi letos je na dobri poti, da osvoji francosko pentljo, saj ima pred današnjo etapo 4:32 minute naskoka pred Belgijcem Remcom Evenepoelom.

Belgijec je dobil nedeljsko gorsko etapo in torkov kronometer ter se malce približal Pogačarju. Povišal je tudi prednost pred ostalimi v boju za drugo mesto. Tretji je namreč Pogačarjev ekipni kolega iz Mehike Isaac del Toro z zaostankom 6:51 minute.

18. etapa dirke po Franciji
18. etapa dirke po Franciji
FOTO: Tour de France

V današnji etapi kolesarje čaka pet kategoriziranih vzponov in precej razgiban teren. Čeprav ni pričakovati večjih razlik glede na traso v zadnjih 90 km, bodo morali na koncu premagati 7,1 km dolg vzpon s povprečnim naklonom 6,7 odstotka.

Etapa je bolj pisana na kožo ubežnikom, medtem ko bi utegnili kandidati za skupni seštevek varčevati moči pred dvojnim sporedom na Alpe d'Huez v petek in soboto.

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