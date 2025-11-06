Svetli način
'Pogačar na kolesu izpred petih ali desetih let ne bi zmagoval'

London, 06. 11. 2025 15.44 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ž.Ž.
Komentarji
V zadnjih desetletjih je kolesarstvo doseglo velik tehnološki napredek, ki je v veliki meri zaznamoval ta šport. O tem, do kolikšne mere sodobna oprema vpliva na kolesarstvo, sta v podkastu razpravljala nekdanja moštvena kolega pri Ineosu Geraint Thomas in Luke Rowe. Slednji je prepričan, da slovenski kolesarski as Tadej Pogačar na kolesu izpred petih ali desetih let ne bi bil tako dominanten.

Luke Rowe in Geraint Thomas
Luke Rowe in Geraint Thomas FOTO: Profimedia

Nekdanja britanska kolesarja Geraint Thomas in Luke Rowe sta se v podkastu Watts Occuring zapletla v zanimiv pogovor o sodobni tehnologiji koles ter o tem, kakšen vpliv ima moderna oprema na kolesarstvo in dominacijo Tadeja Pogačarja.

"Kakšno razliko so napravila moderna kolesa? Bi lahko Pogi zmagal s starim kolesom?" je Thomas v podkastu vprašal rojaka, s tem pa odprl burno debato.

Geraint Thomas je leta 2018 slavil na dirki po Franciji.
Geraint Thomas je leta 2018 slavil na dirki po Franciji. FOTO: Profimedia

"Razlika je ogromna že med tistim kolesom, s katerim si ti zmagal na Touru, in tistim, s katerim je zmagal Pogi. V zadnjih petih ali osmih letih so kolesa dosegla ogromen napredek. Pogi ne bi zmagal na kolesu izpred desetih let. Niti izpred petih let," je razmišljal Rowe.

Preberi še Pogačarjev moštveni kolega o težavah Slovenca na Touru: Razmišljali smo o odstopu

Zmagovalec Toura iz leta 2018 pa je sprva menil, da je premoč Pogačarja nad ostalimi kolesarji tolikšna, da bi zmagoval tudi brez podpore sodobne opreme. "Vseeno ima veliko rezerve. Bi pa to pomenilo, da bi kolesarji imeli bolj enake pogoje."

Luke Rowe
Luke Rowe FOTO: Profimedia

Rowe se z njim ni strinjal in poudaril, da bi imel Pogačar v tem primeru veliko težav z vzdržljivostjo. "Že samo utrujenost, ki bi se nabrala po 21 dneh, bi bila dovolj, da bi se zlomil," je prepričan 35-letni Valižan.

Thomas je nato gradil na tej misli in prišel do zaključka, da Pogačar v takih pogojih ne bi bil tako suveren v boju z njegovim največjim rivalom v zadnjih sezonah, Jonasom Vingegaardom. "Mislim, da ne bi dobil Toura proti Jonasu, če bi tekmoval s staro opremo na kolesu."

"Bolj kot razmišljaš, bolj je jasno, da ni možnosti. Tehnologija je preveč napredovala," pa je zaključil Rowe.

kolesarstvo tadej pogačar luke rowe geraint thomas
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
pojtrarara
06. 11. 2025 17.09
-1
kje je sestka, da ga napade kako si upa kaj takega reci... pa kje je tadej, da ga oznaci s hejterjem
ODGOVORI
0 1
Miran1960
06. 11. 2025 17.06
+1
Kolesa in oprema so več ali manj enaka za vse, tako pred petimi leti kot tudi dandanašnji. Fanta izmišljata toplo vodo...
ODGOVORI
1 0
Castrum
06. 11. 2025 17.04
+1
In tehnologogija "pomaga"samo Pogačarju......madona, kaj šela ta fovšija!!!... še 10000x - bravo Pogi!!!....Tile Belgijci, Francozi, Angleži, Španci, Italijani ....pač ne morejo in ne morejoo preboleti ponižanja , da jih Slovenci z lahkoto premagujemo
ODGOVORI
1 0
ho?emVšolo
06. 11. 2025 16.59
+1
Torej to pomeni, da Jonas Vingegaard vozi ponnya
ODGOVORI
1 0
Podlesničar
06. 11. 2025 16.56
-2
Na poživilih izpred 10 let tudi ne... 🤣
ODGOVORI
1 3
gullit
06. 11. 2025 16.48
+10
Pogi ne bi zmagal na kolesu izpred 5 let pravi majster. Pa pred 5 leti je osvojil prvi tour! A je že takrat vozil z današnjim kolesom?? Izjava leta, vsaka čast
ODGOVORI
10 0
royayers
06. 11. 2025 16.36
+5
Nekaj morajo bluzit...
ODGOVORI
5 0
nomis1
06. 11. 2025 16.34
+6
mislim da bi tadej zmagoval tudi če bi bil na 60 let starem Rogu brez prestav, ostali pa na sodobnih 😁😁😁 malo za šalo malo za res no....
ODGOVORI
7 1
jazbec44
06. 11. 2025 16.25
+3
Kaka bedarija.Želita pospešiti prodajo novih koles?Pogi bi zmagal tudi s poni kolesom.
ODGOVORI
5 2
bandit1
06. 11. 2025 16.11
+4
Ja pa kaj boste ustanovili sistem A,B,C,D kot v moto GP kjer nekateri ne smejo menjati vijaka, drugi pa lahko vse kar je mogoče in ne, razen elektronike, pa še tam goljufajo pa nič iz njih.
ODGOVORI
4 0
Rozle1
06. 11. 2025 16.11
+9
Kakšen neumen komentar, razen če je mislil da bi vozil Pogačar s takratnim kolesom ostali pa s sedanjimi🤣
ODGOVORI
10 1
bazilika555
06. 11. 2025 16.10
In vendar so zmagovali! So bili morda celo boljši od njega, ker niso imeli takih "strojev", kot jih imajo danes...
ODGOVORI
0 0
Hujošgrimošjanoš
06. 11. 2025 16.09
+4
Hahaha kot da je kolo danes kaj bistveno drugacno kot pred 10leti
ODGOVORI
4 0
assassin911
06. 11. 2025 16.08
Jaz mislim drugače. Bi pa verjetno bilo najlažje Rogliču.
ODGOVORI
0 0
bandit1
06. 11. 2025 16.12
Kaj na železnem okvirju?
ODGOVORI
0 0
ANDRO2004
06. 11. 2025 16.06
+6
A niso vsa kolesa zelo podobna?
ODGOVORI
6 0
MrNurmic .
06. 11. 2025 16.04
+5
bhahaha
ODGOVORI
5 0
