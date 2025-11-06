'Pogačar na kolesu izpred petih ali desetih let ne bi zmagoval'

V zadnjih desetletjih je kolesarstvo doseglo velik tehnološki napredek, ki je v veliki meri zaznamoval ta šport. O tem, do kolikšne mere sodobna oprema vpliva na kolesarstvo, sta v podkastu razpravljala nekdanja moštvena kolega pri Ineosu Geraint Thomas in Luke Rowe. Slednji je prepričan, da slovenski kolesarski as Tadej Pogačar na kolesu izpred petih ali desetih let ne bi bil tako dominanten.

Nekdanja britanska kolesarja Geraint Thomas in Luke Rowe sta se v podkastu Watts Occuring zapletla v zanimiv pogovor o sodobni tehnologiji koles ter o tem, kakšen vpliv ima moderna oprema na kolesarstvo in dominacijo Tadeja Pogačarja. "Kakšno razliko so napravila moderna kolesa? Bi lahko Pogi zmagal s starim kolesom?" je Thomas v podkastu vprašal rojaka, s tem pa odprl burno debato.

"Razlika je ogromna že med tistim kolesom, s katerim si ti zmagal na Touru, in tistim, s katerim je zmagal Pogi. V zadnjih petih ali osmih letih so kolesa dosegla ogromen napredek. Pogi ne bi zmagal na kolesu izpred desetih let. Niti izpred petih let," je razmišljal Rowe.

Zmagovalec Toura iz leta 2018 pa je sprva menil, da je premoč Pogačarja nad ostalimi kolesarji tolikšna, da bi zmagoval tudi brez podpore sodobne opreme. "Vseeno ima veliko rezerve. Bi pa to pomenilo, da bi kolesarji imeli bolj enake pogoje."

