'Pogačar na kolesu izpred petih ali desetih let ne bi zmagoval'

Nekdanja britanska kolesarja Geraint Thomas in Luke Rowe sta se v podkastu Watts Occuring zapletla v zanimiv pogovor o sodobni tehnologiji koles ter o tem, kakšen vpliv ima moderna oprema na kolesarstvo in dominacijo Tadeja Pogačarja.
"Kakšno razliko so napravila moderna kolesa? Bi lahko Pogi zmagal s starim kolesom?" je Thomas v podkastu vprašal rojaka, s tem pa odprl burno debato.
"Razlika je ogromna že med tistim kolesom, s katerim si ti zmagal na Touru, in tistim, s katerim je zmagal Pogi. V zadnjih petih ali osmih letih so kolesa dosegla ogromen napredek. Pogi ne bi zmagal na kolesu izpred desetih let. Niti izpred petih let," je razmišljal Rowe.
Zmagovalec Toura iz leta 2018 pa je sprva menil, da je premoč Pogačarja nad ostalimi kolesarji tolikšna, da bi zmagoval tudi brez podpore sodobne opreme. "Vseeno ima veliko rezerve. Bi pa to pomenilo, da bi kolesarji imeli bolj enake pogoje."
Rowe se z njim ni strinjal in poudaril, da bi imel Pogačar v tem primeru veliko težav z vzdržljivostjo. "Že samo utrujenost, ki bi se nabrala po 21 dneh, bi bila dovolj, da bi se zlomil," je prepričan 35-letni Valižan.
Thomas je nato gradil na tej misli in prišel do zaključka, da Pogačar v takih pogojih ne bi bil tako suveren v boju z njegovim največjim rivalom v zadnjih sezonah, Jonasom Vingegaardom. "Mislim, da ne bi dobil Toura proti Jonasu, če bi tekmoval s staro opremo na kolesu."
"Bolj kot razmišljaš, bolj je jasno, da ni možnosti. Tehnologija je preveč napredovala," pa je zaključil Rowe.
