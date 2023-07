Pogačar: Na letošnjem Touru zelo uživam, vsak dan se bolje počutim

"Letos res uživam, tudi manj pritiska čutim kot lani, ko sem branil zmago. Imamo super ekipo, ki deluje odlično," je na novinarski konferenci njegove ekipe UAE Team Emirates dejal zmagovalec Toura v letih 2020 in 2021.

Pogačar v tekmi za vodstvo v skupni razvrstitvi zaostaja 17 sekund za Dancem Jonasom Vingegaardom. Ta je do prednosti prišel predvsem na račun razlike v peti etapi, ko se je odpeljal Pogačarju in ga prehitel za dobro minuto, a je kolesar s Klanca pri Komendi v nadaljevanju nato dvakrat v gorskih etapah strl Danca in mu odvzel večino prednosti.

S tem je ob prvem prostem dnevu po mnenju številnih v psihološki prednosti. "Gotovo sem v zaletu. Ali je to dovolj proti Vingegaardu, ne vem. Pomembno je to, da se vsak dan počutim bolje," je povedal novinarjem in zavrnil ugibanja, da bi se odsotnost zaradi poškodbe pokazala v nadaljevanju dirke. "Nikakor me to ne skrbi. Mislim, da bom zadnji teden močnejši, kot sem bil v prvem tednu dirke."

Tako je vzpon na Puy de Dome, ko je v zaključku nedeljske etape ob 10- in večodstotnih naklonih za sabo pustil Vingegaarda, opisal kot eno boljših voženj v karieri in znova poudaril, da še ni pokazal vsega, kar zmore. "Niso videli vseh mojih treningov," je odvrnil novinarju, ki ga je soočil z oceno Vingegaardove Jumbo-Visme, da gre za njegovo najboljšo vožnjo navkreber.