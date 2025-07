Pogačar med favoriti, bo prišel do 100. zmage v karieri?

Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard

Slovenec in Belgijec nista bila najbolje postavljena, posledično pa sta v zadnjih 17 km izgubila 39 sekund v primerjavi z glavnima kandidatoma za končno slavje. "Tega nismo pričakovali, bili smo preveč sproščeni. To je bila edina, a hkrati velika napaka prve etape," je včeraj povedal Evenepoel.

Tadej Pogačar je bil v prvi etapi ob pravem času na pravem mestu, ko je prišlo do trganja glavnine v bočnem vetru. Prvi dan je sklenil v vodilni skupini skupaj z Dancem Jonasom Vingegaardom , medtem ko sta zaostala Primož Roglič in Remco Evenepoel .

Pričakovano je bil veliko bolj navdušen Vingegaard, ki je celotno etapo oddelal odlično: "Bilo je stresno, ampak za nas je bil to dober dan. Držali smo se načrta, ekipa pa je poskrbela, da nisem imel nobenih težav. Za to se jim zahvaljujem. Pričakovali smo veter in mi smo se z njim odlično soočili."