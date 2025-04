Pogačar: Na Pariz-Roubaix se želim zabavati

" Če bi že pred dirko razmišljal o vseh nevarnostih, bi hitro ostal brez volje in energije. Bil bi brez vseh možnosti za uspeh ," je dodal svetovni prvak s Klanca pri Komendi. Tadej Pogačar je danes treniral na znameniti trasi kraljeve klasike in na aplikaciji Strava objavil rekordne čase na določenih tlakovanih odsekih.

"Zelo se želim preizkusiti na dirki Pariz-Roubaix. Danes je bil dober dan s pomočjo vetra in na trenutke za motorjem," je dejal trikratni zmagovalec Toura. "Želim spoznati to fantastično dirko. Sem optimističen in prepričan, da lahko dosežem dober rezultat. Zgodovina me ne zanima, želim se zabavati, ne pa obžalovati, da nisem poskusil," je še dodal slovenski as.