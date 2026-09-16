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Kolesarstvo

Pogačar na sobnem kolesu začel dolgotrajen postopek rehabilitacije

Monte Carlo, 16. 09. 2026 08.16 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
R.S. STA
Tadej Pogačar

Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar je že začel vadbo na sobnem kolesu. Za Pogačarjem so težki tedni. Naskok na prvo skupno zmago na Vuelti se je končal predčasno s hudim padcem, ki je šampiona prikrajšal tudi za evropsko in svetovno prvenstvo. Zadnjo objavo na Instagramu je že podkrepil z zanj značilnim optimizmom in borbenim duhom.

"Saj ne, da smo nameravali september preživeti tako. Smo vsaj v dobri družbi. Najlepša hvala našim ekipam, družinam, prijateljem in vsem vam za izjemno podporo. Zelo smo hvaležni," je ob video in foto zgodbi zapisal Tadej Pogačar. Slovenski šampion je s sledilci delil kar nekaj utrinkov iz vsakdanjega življenja, kako se spoprijema s poškodbo, ko skuša iz danega trenutka iztisniti največ, kar lahko.

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Možno je videti Pogačarja v bolnišnici, z opornico okoli vratu, s šivi po operaciji ključnice, v družbi partnerke Urške Žigart, ob kosilih, sladoledu. Za konec pa je sledil še vpogled v trening. Videti je Pogačarja, kako vadi na sobnem kolesu in vrti pedala. "Prvi dan, ključnica močna, glava močna, visok srčni utrip, super vesel, gremo," 27-letnik pove za konec videa z značilnim nasmehom na obrazu.

Pogačar se je poškodoval na osmi etapi Dirke po Španiji.
Pogačar se je poškodoval na osmi etapi Dirke po Španiji.
FOTO: X

Pogačar je v rdeči majici vodilnega grdo padel v osmi etapi španske pentlje. Utrpel je pretres možganov, zlom leve ključnice in zlom vratnega vretenca C7. Zaradi pretresa možganov so morali operacijo ključnice v Barceloni sprva malce zamakniti, a je bila nato uspešno izvedena. Pogačar se je iz bolnišnice oglasil z oskrbljenimi ranami in vratno opornico.

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Njegova ekipa UAE Team Emirates-XRG in zdravniki so uradno potrdili, da letos ne bo več dirkal. Izpustil bo svetovno prvenstvo v Montrealu, domače evropsko prvenstvo in dirko po Lombardiji. Za zdaj še ni znana časovnica vrnitve na dirke.

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KOMENTARJI8

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progresivnidaveknastanovanja
16. 09. 2026 09.36
se ne sekira za svetovno, se že prejšnjega ni udeležil : )
Odgovori
-1
1 2
ptuj.si
16. 09. 2026 09.38
Največ v kolesarstvu štejejo zmage na Tour de France.
Odgovori
+1
2 1
PONS
16. 09. 2026 09.43
Kako se ni svetovnega udeležil...če je svetovni prvak? Ti si zamešal z olimpijskimi...svetovno je vsako leto in še nekaj dni bo pogi svetovni dokler ne dobimo novega.
Odgovori
+1
1 0
progresivnidaveknastanovanja
16. 09. 2026 09.47
jp sorry, pomota, zamešal sem z olimpijskimi igrami.
Odgovori
0 0
bobiv
16. 09. 2026 09.30
Gremo Pogi!
Odgovori
+2
2 0
zajfa
16. 09. 2026 09.26
Z optimizmom ... Ja s čem pa. Minimalc ga ne čaka, keša je dost; razbil se ni do daske; nima za kaj jokat. Še vesel je lahko, zdaj ni pod pritiskom in si bo nabral novih moči za naslednje zmage "zase" (kar je prav).
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+1
2 1
hojladri123
16. 09. 2026 09.30
Pejd na kolo pokaži rezultate in podpiši pogodbo za 5 miljonov, če ti ni na minimalcu za delat...
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+1
2 1
Mikl
16. 09. 2026 09.01
Eh pogi .. Škoda k nisi predsednik .. bi že palačinke peku pa to
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+0
1 1
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