Pogačar na sobnem kolesu začel dolgotrajen postopek rehabilitacije

"Saj ne, da smo nameravali september preživeti tako. Smo vsaj v dobri družbi. Najlepša hvala našim ekipam, družinam, prijateljem in vsem vam za izjemno podporo. Zelo smo hvaležni," je ob video in foto zgodbi zapisal Tadej Pogačar. Slovenski šampion je s sledilci delil kar nekaj utrinkov iz vsakdanjega življenja, kako se spoprijema s poškodbo, ko skuša iz danega trenutka iztisniti največ, kar lahko.

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Možno je videti Pogačarja v bolnišnici, z opornico okoli vratu, s šivi po operaciji ključnice, v družbi partnerke Urške Žigart, ob kosilih, sladoledu. Za konec pa je sledil še vpogled v trening. Videti je Pogačarja, kako vadi na sobnem kolesu in vrti pedala. "Prvi dan, ključnica močna, glava močna, visok srčni utrip, super vesel, gremo," 27-letnik pove za konec videa z značilnim nasmehom na obrazu.

Pogačar se je poškodoval na osmi etapi Dirke po Španiji. FOTO: X

Pogačar je v rdeči majici vodilnega grdo padel v osmi etapi španske pentlje. Utrpel je pretres možganov, zlom leve ključnice in zlom vratnega vretenca C7. Zaradi pretresa možganov so morali operacijo ključnice v Barceloni sprva malce zamakniti, a je bila nato uspešno izvedena. Pogačar se je iz bolnišnice oglasil z oskrbljenimi ranami in vratno opornico.