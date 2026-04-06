Kolesarstvo

Pogačar na sodišču zaradi prečkanja proge ob rdeči luči?!?

Antwerpen, 06. 04. 2026 09.13 pred 23 minutami 2 min branja 5

Avtor:
M.J. STA
Tadej Pogačar

Kolesarji na čelu s Tadejem Pogačarjem so na dirki po Flandriji kljub rdeči luči in spuščanju zapornice prečkali železniško progo pred prihajajočim vlakom, zaradi česar jih bodo preganjale belgijske oblasti.

"Prepoznali bomo kršitelje in pripravili poročilo," je v objavi za javnost zapisalo tožilstvo Vzhodne Flandrije. Med približno 20 kolesarji, ki so pod rdečo lučjo kršili prometne predpise in prečkali železniško progo tik preden se je spustila zapornica, sta bila tudi kasnejši zmagovalec Tadej Pogačar in tretjeuvrščeni Belgijec Remco Evenepoel.

Preberi še Neporaženi Pogačar o petih spomenikih niti ne razmišlja

Ostali kolesarji v glavnini so se pravilno ustavili pred zaporo, že pred tem pa so varno železniško progo prečkali ubežniki, ki so bili več minut v ospredju dirke. Incident se je zgodil nekaj več kot 210 km pred ciljem v mestu Wichelen, kljub opozorilnim lučem pa so nekateri kolesarji še preden se je zapornica spustila prečkali železniško progo.

Pogačar je še tretjič dobil najprestižnejšo belgijsko dirko na koledarju.
Pogačar je še tretjič dobil najprestižnejšo belgijsko dirko na koledarju.
FOTO: Profimedia

Obe skupini kolesarjev iz glavnine sta se nato nekaj minut kasneje združili, potem ko je vmes poseglo vodstvo dirke in upočasnilo skupino s Pogačarjem in Evenepoelom. Po pisanju belgijske tiskovne agencije je prečkanje železniške proge pod rdečo lučjo kršitev četrte stopnje, ki lahko privede tudi do zaslišanja na sodišču.

Preberi še Pogačar pošolal konkurenco za tretjo zmago na dirki po Flandriji

O dogodku je na novinarski konferenci po zmagi govoril tudi Pogačar. "Kar naenkrat so tri osebe skočile na cesto in nam pokazale, da se moramo ustaviti. Ampak kako se lahko ustaviš v eni sekundi? To bi morali storiti prej, ne 10 metrov pred zapornico," je dejal slovenski as.

Zdaj trikratni zmagovalec spomenika po Flandriji je najprej pomislil na nekaj drugega. "Najprej sem mislil, da so te tri osebe protestniki in da se dogaja nekaj norega. Glavnina je bila razbita in pravila so ob tem nekoliko čudna. Ne vem, zakaj niso pred tem ustavili že ubežnikov in nas, kot bi moralo biti. Ampak vse se je dobro izšlo," je še dodal današnji zmagovalec.

kolesarstvo pogačar

Neporaženi Pogačar o petih spomenikih niti ne razmišlja

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MESE?AR
06. 04. 2026 09.39
Res noro. Morali bi ustaviti vlak, ne pa kolesarje. Vrstni red se popolnoma izniči. Kot da so vsi spet na staru s časom 0s ! Zakaj pa na sodišče za navaden prekršek ?
cekinar
06. 04. 2026 09.44
ja,tu bi po moje trebalo kaznovat organizatorje dirke,sploh gre za neodgovornost in zelo veliko nevarnost za kolesarje.
MasteRbee
06. 04. 2026 09.37
Če zapirajo ves cestni promet, ne vidim razloga zakaj bi bil tu izjema vlak.
testosteron
06. 04. 2026 09.28
Napaka organizatorjev !...kot bi na dirko F1 postavil radarje za prehitro vožnjo,...
CelyCely
06. 04. 2026 09.28
Nesposobni organizatorji
bibaleze
Portal
5 zvezdnic, ki so odkrito spregovorile o težavah z duševnim zdravjem po porodu
Slovenska pevka Nina Pušlar bo postala mama
Slovenska pevka Nina Pušlar bo postala mama
Starši pogosto spregledajo navado, ki povečuje tveganje za debelost otrok
Starši pogosto spregledajo navado, ki povečuje tveganje za debelost otrok
Ne boste verjeli, kaj v kuhinji zmore že 2-letnik
Ne boste verjeli, kaj v kuhinji zmore že 2-letnik
zadovoljna
Portal
Preobrat, ki ga ni pričakoval nihče
Dnevni horoskop: Levi so polni motivacije, device bodo učinkovite
Dnevni horoskop: Levi so polni motivacije, device bodo učinkovite
Pozabite na črno, rjave jakne so v ospredju
Pozabite na črno, rjave jakne so v ospredju
Znani igralec je postal neprepoznaven
Znani igralec je postal neprepoznaven
vizita
Portal
Ta vrsta bolečine v hrbtu ni nedolžna – lahko kaže na resnejšo težavo
Kožna sprememba, ki je lahko prvi znak avtoimunske bolezni
Kožna sprememba, ki je lahko prvi znak avtoimunske bolezni
Ne boste verjeli, zakaj zares boli glava
Ne boste verjeli, zakaj zares boli glava
To se zgodi s prebavo, ko se prenajemo
To se zgodi s prebavo, ko se prenajemo
cekin
Portal
Kako se izogniti globam in celo aretaciji na potovanju?
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Že 47 let živi od socialne pomoči: Ko več kot 12 let ne zapustiš stanovanja, sploh ne moreš delati
Že 47 let živi od socialne pomoči: Ko več kot 12 let ne zapustiš stanovanja, sploh ne moreš delati
moskisvet
Portal
To drevo je nočna mora za vaš avto: ne parkirajte pod njim med nevihto
Pahor brez zadržkov: 'Največji drama queen? Lado Bizovičar'
Pahor brez zadržkov: 'Največji drama queen? Lado Bizovičar'
Medtem ko drugi varajo, zvezdnik ni pogledal druge ženske
Medtem ko drugi varajo, zvezdnik ni pogledal druge ženske
Mladi moški v nevarnosti: vrsta raka, ki vse pogosteje napada mlade
Mladi moški v nevarnosti: vrsta raka, ki vse pogosteje napada mlade
dominvrt
Portal
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Od plevela do kraljice vrtov in balkonov
Od plevela do kraljice vrtov in balkonov
Spomladansko čiščenje doma: kje začeti, ko posije prvo sonce
Spomladansko čiščenje doma: kje začeti, ko posije prvo sonce
Kako se za vsaj 10 dni znebiti prahu?
Kako se za vsaj 10 dni znebiti prahu?
okusno
Portal
Velikonočni ponedeljek: 5 kosil, ki jih boste z veseljem pripravili
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
Super ideja, kako porabiti potico
Super ideja, kako porabiti potico
Ta tradicionalna velikonočna jed iz starega kruha je pravi hit
Ta tradicionalna velikonočna jed iz starega kruha je pravi hit
voyo
Portal
Air
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Zajčja šola: Velika kraja jajc
Zajčja šola: Velika kraja jajc
