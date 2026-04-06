Pogačar na sodišču zaradi prečkanja proge ob rdeči luči?!?

"Prepoznali bomo kršitelje in pripravili poročilo," je v objavi za javnost zapisalo tožilstvo Vzhodne Flandrije. Med približno 20 kolesarji, ki so pod rdečo lučjo kršili prometne predpise in prečkali železniško progo tik preden se je spustila zapornica, sta bila tudi kasnejši zmagovalec Tadej Pogačar in tretjeuvrščeni Belgijec Remco Evenepoel.

Ostali kolesarji v glavnini so se pravilno ustavili pred zaporo, že pred tem pa so varno železniško progo prečkali ubežniki, ki so bili več minut v ospredju dirke. Incident se je zgodil nekaj več kot 210 km pred ciljem v mestu Wichelen, kljub opozorilnim lučem pa so nekateri kolesarji še preden se je zapornica spustila prečkali železniško progo.

Pogačar je še tretjič dobil najprestižnejšo belgijsko dirko na koledarju. FOTO: Profimedia

Obe skupini kolesarjev iz glavnine sta se nato nekaj minut kasneje združili, potem ko je vmes poseglo vodstvo dirke in upočasnilo skupino s Pogačarjem in Evenepoelom. Po pisanju belgijske tiskovne agencije je prečkanje železniške proge pod rdečo lučjo kršitev četrte stopnje, ki lahko privede tudi do zaslišanja na sodišču.

O dogodku je na novinarski konferenci po zmagi govoril tudi Pogačar. "Kar naenkrat so tri osebe skočile na cesto in nam pokazale, da se moramo ustaviti. Ampak kako se lahko ustaviš v eni sekundi? To bi morali storiti prej, ne 10 metrov pred zapornico," je dejal slovenski as.

