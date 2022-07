Pogačar: Na vsakem vzponu moram napadati in poskušati nadoknaditi zaostanek

Kot je pojasnil Pogačar, taktike niti ni možno napovedati. Vingegaard je po njegovi oceni izjemen kolesar, dolgi pobegi so manj verjetni, na krajših klancih je Danec izjemno eksploziven in tam je razliko težko nadoknaditi. Zaradi velikega zaostanka, ta znaša 2:22 minute, pa bo treba napadati prej, kot le v zaključkih etap.

"Zdaj je vsak dan težak in to je mogoče storiti. Lahko imate slab ali dober dan. To bo zanimivih nekaj dni. To bo odprlo tudi več možnosti za boj mož na moža," je prepričan prvi adut moštva UAE Emirates.

Dvakratni zmagovalec Toura obljublja, da bo v zadnjih dneh Toura 2022 napadal na vsakem koraku z upanjem, da bo Vingegaardu odvzel rumeno majico. Odločilni bodo že naslednji trije dnevi in etape v Pirenejih. "Na vsakem vzponu moram napadati in poskušati nadoknaditi zaostanek," je danes dejal Pogačar. "Vse bom dal od sebe. Upam, da mi potem ne bo kaj žal. Moje noge so dobro dobro in upam, da bom imel močne noge za napade, od daleč ali blizu. Upam na najboljše. Na vzponih se moram čim bolj potruditi in poskušati pridobiti nekaj časa."

V ekstremno težkih pogojih v naslednjih dneh računa z neposrednim dvobojem z Jonasom Vingegaardom (Jumbo Visma), kar bo na koncu po Pogačarjevem (UAE Emirates) mnenju odločilo Tour 2022. "Dokler bom lahko dihal, bom napadal," je na druženju s sedmo silo eden od novinarjem citiral slovitega francoskega kolesarskega asa Bernarda Hinaulta in Tadej Pogačar je pred odločitvami dnevi na francoski pentlji potrdil, da je to tudi njegova filozofija.

Tako UAE kot Jumbo-Visma sta izgubila po dva kolesarja, medtem ko je Ineos Grenadiers obdržal vseh osem starterjev. Pogačar je dejal, da se ne ozira preveč na to, a pravi, da ima občutek, da bo Ineos v boju za stopničke. "Težko nam je bilo, ko smo izgubili Vegarda in Georgea, zdaj smo bolj ali manj v enakem položaju," je dejal o Jumbo-Vismi. "Če Ineos napade, je bolje, ker se mora tudi Jumbo odzvati. Trenutno se zdi, da dirkajo za stopničke in za ekipno razvrstitev, vendar sam dirkam svojo dirko in poskušal bom čim več ."

Kolesar iz Klanca pri Komendi se je še enkrat spomnil tudi sredine 11. etape dirke, ko mu je rumeno majico na prelazu Granon in na vmesnih vzponih na prelaza Telegraphe in Galibier slekel Danec. Pogačar je še enkrat potrdil, da je bila glavni razlog nepravilna prehrana in premajhna količina zaužitega, zaradi česar mu je na koncu zmanjkalo moči.

"Malce sem bil prekratek z energijo. Moral sem odgovoriti na 10 sprintov, Vingegaard samo na pet in na ta način sem ubil samega sebe. Moral bi poskrbeti za več energije." Dobra pa je bila tudi taktika tekmecev. "Na vzponu na Galibier so me izolirali in morda na podoben način preobrat zdaj uspe nam. Cela ekipa bo morala dati vse od sebe. Po porazu pa je bilo seveda težko, želel sem si več, a telo tega ni dalo. A nisem se predal, takoj naslednji dan sem to pozabil in napadal."

Vsekakor kolesarje čaka peklenski teden z izjemno vročino. Pogačar napoveduje boj do zadnjega kilometra. "Ne bo pa konec sveta, če v Pariz ne pridem v rumenem. Tudi drugo mesto je zelo dobro, a zdaj pač razmišljam le o rumeni majici in potrudil se bom vse do zadnje ciljne črte."