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Kolesarstvo

Izjemen ekipni zaključek UAE-ja: Pogačar prepustil zmago del Toru

Barcelona, 05. 07. 2026 16.35 pred 6 minutami 2 min branja 12

Avtor:
A.V. STA
Tadej Pogačar in Isaac del Toro

Mehičan Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Franciji. Na razgibani trasi od Tarragone do Barcelone (168,5 km) je Mehičan slavil, potem ko mu je zmago v zadnjih nekaj 100 m prepustil slovenski as Tadej Pogačar, sicer njegov ekipni kolega. Vodilni v seštevku ostaja Danec Jonas Vingegaard.

Isaac Del Toro je slavil jubilejno 30. zmago v karieri in deveto v sezoni. Zmagovalec letošnje dirke Auvergne-Rhone Alpes, Tirrena-Adriatica in dirke po ZAE se lahko za svojo prvo zmago na Touru ob debiju zahvali ekipnemu kapetanu Tadeju Pogačarju.

Ta je bil najmočnejši na vzponu, a je v sprintu navkreber Mehičana pustil v ospredju, ta je bil dovolj močan, da je napravil razliko do ostalih, Pogačar pa je odpeljal na drugo stran in izzval tekmece, da poskušajo ujeti del Tora. Toda nihče ni bil dovolj močan, s Pogačarjem pa sta nato skorajda objeta prečkala ciljno črto na prvih dveh mestih. Tretji je bil Belgijec Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), četrti pa je ciljno črto prečkal Jonas Vingegaard.

Tadej Pogačar in Isaac del Toro sta uprizorila izjemen zaključek na drugi etapi na dirki po Franciji, s katerim sta zlahka opravila s konkurenco.
Tadej Pogačar in Isaac del Toro sta uprizorila izjemen zaključek na drugi etapi na dirki po Franciji, s katerim sta zlahka opravila s konkurenco.
FOTO: AP

Danec je obdržal rumeno majico, a v zaključku ni imel dovolj moči, da bi sledil dvojcu emiratov, mesto pa je izgubil še proti Evenepoelu. V skupnem seštevku ima Vingegaard še šest sekund naskoka pred Pogačarjem, potem ko je njegova ekipa Visma-Lease a Bike dobila uvodno ekipno vožnjo na čas. Tretji je skupno Evenepoel s 15 sekundami zaostanka, na četrto pa je napredoval del Toro (+0:16).

Pogačarjevi emirati so se v etapi prvič na čelu glavnine prikazali na najdaljšem današnjem klancu Begues (6 km/5,8 %) in skušali zmehčati noge čim večjemu številu tekmecev za zadnji del trase v Barceloni. Še pred tem je bilo na sprva ozkih cestah pred prihodom v katalonsko prestolnico veliko predrtih gum, na težave sta naletela tako del Toro kot tudi 19-letni Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), ki je pred začetkom krožne trase dolgo lovil glavnino.

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Odločitev o zmagovalcu je padla v zadnjem krogu s prečkanjem Montjuica (1,6 km/9,3 %) iz najtežje strani. Večino časa je ritem narekovala ekipa emiratov, pri čemer se je najbolj skrival del Toro. Taktika je postala jasna v zadnjih 800 m vzpenjanja do cilja, ko sta Mehičan in Slovenec pokazala, da jima v današnji etapi nihče ni bil kos. Mehičan je v izteku čustveno sprejel prvo zmago na francoski pentlji in dolgo ostal v Pogačarjevem objemu.

Na dirki nastopata še dva Slovenca, Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in Jan Tratnik (Red Bull), a sta v službi svojih kapetanov. V ponedeljek bo na sporedu tretja etapa med Granollersom in Les Anglesom (195,9 km), katere usoda pa je za zdaj še pod vprašajem zaradi gozdnih požarov v bližini cilja.

Profil 2. etape na dirki po Franciji
Profil 2. etape na dirki po Franciji
FOTO: Tour de France
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Vingegaard zmagovalec uvodne etape, Pogačar tretji

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KOMENTARJI12

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Podlesničar
05. 07. 2026 18.07
Koliko časa bomo še to gledali... Pogačar in UAE imajo za norca cel peloton. S pol moči afne gunca pred ciljem, medtem, ko grejo vsi ostali na škrge.... pol pa svizec zavije čokolado 😆🤮
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-6
0 6
lokson
05. 07. 2026 18.13
Biciklistek!!! Drži se temeljev Marksizma in utopične filozofije. Pa prav pod vsako temo svinjaš in kažeš svoje intelektualne motnje.
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+1
1 0
poper00
05. 07. 2026 18.17
Ti glej kar hočeš druge pa pusti pri miru.
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+1
1 0
motorist_mb
05. 07. 2026 18.06
Pogi je spet premočn,z lahkoto bo 🏆💪
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+5
5 0
blackwizard
05. 07. 2026 17.53
Bravo pogi 💪. Kje je pa Roglič?? Vprašanje za sovražnike najboljšega kolesarja na svetu - TADEJA POGAČARJA
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+11
11 0
Podlesničar
05. 07. 2026 18.07
Roglič se je nehal drogirat.
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-5
0 5
lokson
05. 07. 2026 18.14
Glede na tvoje konstantne zapise, bi se človek vprašal, kdo je na čem.
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0 0
kryptix
05. 07. 2026 17.50
Zdej pa hejterji da vas slišim... Del Toro je boljši, Jonas ni šel na polno, Pogačar ni mogel zmagat,... Ajde izbruhajte frustracije
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+5
8 3
Zagorac
05. 07. 2026 17.48
Pogi bi jih danes pojedel, če bi bil lačen zmage.Me zanima, kdo bi kaj takega naredil kaj je on danes. Klobuk dol Pogi
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+12
13 1
Rob123
05. 07. 2026 17.42
👍
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+6
6 0
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