Pogačar napoveduje: Drugi teden bi že lahko bil odločilen

Prvega od dveh prostih dni na Touru je Tadej Pogačar, tako kot vsi ostali, namenil predvsem počitku pred napornimi izzivi, ki prihajajo. Povedal je, da si je privoščil regeneracijsko vožnjo, dobro kavo in za kosilo hamburger. Našel se je čas tudi za obisk frizerja.

O prvi polovici Toura, za kolesarji je deset od 21 etap, je povedal: "Prvih devet dni je bilo res hektičnih in živčnih. To smo sicer pričakovali, ampak sem vseeno vesel, da smo to preživeli. Žal ne vsi, ker Joaa Almeide ni več med nami. Zdaj prihaja teren, ki mi bolj ustreza – klanci. In z dežjem bo tudi manj stresa. Mislim, da lahko rečem, da je bil teden zelo dober, razen tega, da smo izgubili Almeido. To je bila velika izguba, vendar smo dobro pozicionirani v skupnem seštevku. Pripravljeni smo na napad v gorah."