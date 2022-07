Pogačar nas je razvadil, a zato njegovi letošnji uspehi niso nič manjši

Še pomnite enajsto etapo dirke po Franciji pred desetimi leti, ko je na ciljnem vzponu skupino najboljših z Bradleyjem Wigginsom in Chrisom Froomom napadel Jani Brajkovič? Za minuto ali dve je bila vsa pozornost kolesarskega sveta uperjena v Slovenca. Za piko na i je Brajkovič tisti Tour končal na devetem mestu, s čimer je izenačil dotlej najboljši dosežek Tadeja Valjavca. Takrat je bil to izjemen uspeh ...

icon-expand Pri 23 letih ima Tadej Pogačar skupno že 43 zmag. Od tega devet etapnih na Touru in tri na Vuelti. Dobil je tudi dva od petih spomenikov. FOTO: AP

... V desetletju pa so Tadej Pogačar, Primož Roglič, Matej Mohorič in ostali kolesarsko letvico dvignili tako visoko, da se ob Pogačarjevem drugem mestu v skupnem seštevku in treh etapnih zmagah sprašujemo, ali gre za zmago ali poraz. O kakšni evforiji ni ne duha ne sluha. Že res, da glavnega cilja sezone ni dosegel, a govoriti o porazu bi bilo krivično. Če 21 etap 109. dirke po Franciji postavimo v kontekst, bomo morda bolje razumeli, kaj je v minulih treh tednih uspelo kapetanu ekipe UAE Emirates. Razlika 2:43 med prvo- in drugouvrščenim niti slučajno ne odraža napetega boja, ki ga je tri tedne bil z Jonasom Vingegaardom. Tehtnica se je na stran Danca odločilno obrnila v 11. etapi, ko je Pogačar, kot je kasneje priznal, izbral napačno taktiko in že pred sklepnim vzponom na prelaz Granon porabil preveč energije.

icon-expand Jonas Vingegaard ja Pogačarja strl na 11. etapi, do konca pa odbil vse njegove napade. FOTO: AP

Ob vsaki priložnosti, na vsakem klancu V naslednjih dneh je večkrat zatrdil, da bo do konca napadal ob vsaki priložnosti, in se obljube tudi držal. Kdaj smo nazadnje videli toliko napadov na rumeno majico s strani enega kolesarja? Za odgovor na to bi morali globoko zabresti v zgodovinske knjige. Veliko vprašanje, če bi ga sploh našli. Pogačar je Vingegaarda v rumeni majici prvič napadel že na 12. etapi na legendarnem Alpe d'Huezu. Večkrat je poskušal na vseh treh pirenejskih etapah. Izstrelil se je tudi na ravninski 19. etapi. Takrat je njegov skok hitro pokril Wout van Aert, ki je kasneje izjavil, da mu je Pogačarjev napadalni način dirkanja zelo pri srcu. Tudi tujim novinarjem več kot očitno je. V medijskih središčih in na družbenih omrežjih smo lahko iz njihovih ust večkrat slišali oziroma prebrali, da tako zanimive dirke po Franciji ne pomnijo.

Kako razburljivo zna biti kolesarstvo, nas je dvakratni zmagovalec Toura spomnil z napadi na vseh možnih terenih. Na tlakovanih odsekih pete etape, v ciljnih metrih preizkušenj, rezerviranih za sprinterje, na najtežjih klancih in vratolomnih spustih, za piko na i še na Elizejskih poljanah. Vse to ob dejstvu, da so mu na koncu zaradi različnih težav ostali le trije pomočniki. "Nikoli ne odnehaj in nikoli se ne predaj!" piše na njegovi spletni strani. Te besede je (znova) pretvoril v prakso. Poskušal je čisto do konca. Tudi za ceno tega, da je bil njegov zaostanek na koncu večji, kot bi bil, če bi od 11. etape dalje napade izbiral bolj premišljeno.

icon-expand Tadej Pogačar je priznal, da si je skozi dirko privoščil veliko manjših napak, zaradi katerih je na koncu ostal brez rumene majice. A dodal je tudi, da bo zaradi tega v prihodnosti še bolj motiviran. FOTO: AP