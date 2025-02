Uradno: Pogačar ne bo nastopil na letošnji dirki po Italiji

Že po razkritju letošnjega programa nastopov je bilo jasno, da je malo možnosti, da Tadej Pogačar nastopi na Giru, zelo majhne. Marca in aprila ima namreč 26-letni slovenski as na sporedu številne pomembne enodnevne klasike, na katerih bo lovil pomembne zmage, ob njih pa zelo malo časa za regeneracijo in morebitne višinske priprave. "Res je to dokončno jasno," je 60-letni Mauro Gianetti v izjavi, ki jo citira L'Equipe, potrdil, da Pogačarja ne bo na startu Gira v albanskem Draču 9. maja.