Pogačar ne le v Arenbergu, temveč po vseh tlakovanih odsekih

Tadej Pogačar FOTO: AP icon-expand

Ekipa Tadeja Pogačarja je bila na ogledu trase spomenika Pariz–Roubaix in v 165 km opravila z vsemi tlakovanimi odseki v skupni dolžini 58 km, piše Gazzetta dello Sport. "Ta dan smo načrtovali že decembra na pripravljalnem taboru ekipe v Španiji," je za sloviti rožnati časnik dejal Franco Baldato. Tam so bili tudi nekateri člani zasedbe, ki imajo potrjen nastop na Roubaixu, zaradi fizičnih težav sta manjkala Nemec Nils Politt in Portugalec Antonio Morgado, specialista za tovrstne preizkušnje.

"To je bila zelo intenzivna vožnja v dolžini okoli 165 km. Na traso smo vstopili nekaj kilometrov pred začetkom tlakovanih odsekov, opravili pa smo vse, vključno z najtežjimi odseki s petimi zvezdicami, kot sta Mons en Pevele, Carrefour de'l Arbre, ter vključno s spremenjenim vstopom tudi arenberški jarek. Na velodrom v Roubaixu nismo smeli, saj je zaprt," je dodal Baldato.

"Tadej je bil navdušen kot vselej. Zelo se je zabaval. Je popoln kolesar, ampak še nikoli nisem videl nekoga z njegovimi karakteristikami tako hitro peljati po tlakovanih odsekih," je v izjavi za Gazzetto dello Sport še malce bolj strasti med kolesarskimi navdušenci razvnel Baldato. V soboto so si kolesarji UAE ogledali traso dirke po Flandriji, kjer bo Pogačar lovil drugo zmago (2023), dan kasneje pa so se odpravili še v "severni pekel" Roubaixa in si ogledali traso za preizkušnjo, ki bo na sporedu 13. aprila, teden dni po Flandriji.

