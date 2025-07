Pogačar (nesporni) favorit za zmago tudi na gorskem kronometru

Kolesarji se bodo na dirki po Franciji merili v gorskem kronometru 13. etape. Karavano čaka trasa od Loudenviella do Peyragudesa v dolžini 10,9 km. Od tega bo zadnjih osem kilometrov potekalo navkreber do gorskega letališča. Rumeno majico bo po sijajni četrtkovi predstavi branil slovenski as Tadej Pogačar.