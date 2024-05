Pogačar ni vedel, da čez njega 'letita' smučarja

Že na prosti dan, ki so ga kolesarji preživeli ravno v Livignu, so domačini razkrili, da gre za 19-letnega Mira in 16-letno Floro Tabanelli , brata in sestro, sicer smučarja prostega sloga. Na podvig sta se pripravljala dalj časa, atraktivni posnetek pa je nastal s pomočjo signala, ki sta ga prejela prek radijske zveze. Pogačar je bil na izpolnitev zastavljenega cilja tako zelo osredotočen, da za dogajanje "nad sabo" sploh ni vedel. Šele po pregledu družbenih omrežij v nedeljo zvečer je ugotovil, da sta nad njim na zadnjem kilometru poti proti Mottolinu letela dva smučarja prostega sloga.

"Nisem imel občutka, da kdo skače. Sem pa potem videl fotografijo dogodka. Izjemno. Slišal sem zgodbo, da so se pripravljali na to oz. trenirali skok, a jih nisem opazil. Kot tudi ne številnih prijateljev, ki so me spodbujali, saj je bilo ob progi ogromno ljudi. Na to, da bo nekdo skočil čez tebe, nisi pripravljen oz. tega ne pričakuješ," je na ponedeljkovi novinarski konferenci dogodek komentiral priljubljeni Pogi, ki ga skupaj z ekipo čakajo nove zahtevne preizkušnje na poti do Rima.