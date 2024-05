Pogačar zanikal možnost nastopa na Vuelti, Pariz pod vprašajem

Za Tadejem Pogačarjem so sijajni trije tedni, v katerih je upravičil vlogo glavnega favorita na dirki po Italiji in suvereno prišel do rožnate majice. Do začetka Toura (29. junija) ne bo več nastopal, njegov koledar po francoski pentlji pa še ni povsem jasen. Številni so namigovali, da bi utegnil v primeru zmage v Franciji nastopiti tudi na zadnji tritedenski dirki sezone v Španiji, kar pa je slovenski šampion že zanikal.