Pogačar o novem epskem nastopu: Že decembra sem želel, da bi bilo za to etapo vse popolno

Za Tadeja Pogačarja je bila to že četrta etapna zmaga na letošnjem Touru, skupno pa že 21. na francoskih pentljah. "Zelo sem vesel. Že decembra sem želel, da bi bilo za to etapo vse popolno. Ekipa mi je zagotovila vse, da bi bil na vrhu. Dan sem začel mirno, nato pa se ustrezno pripravil. Načrtoval sem napad od samega začetka in skušal kar najbolj pritiskati. Na koncu me je skorajda pobralo, a ko sem videl čas na tabli, sem dobil dodatno motivacijo," je za organizatorje dirke dejal Pogačar.