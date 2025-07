Pogačar o odstopu Almeide: Bilo je nevzdržno, danes sem še jaz trpel, kaj šele on

Tadej Pogačar v rumeni majici FOTO: AP icon-expand

Joao Almeida je bil eden izmed ključnih pomočnikov Tadeja Pogačarja, a potem ko si je na sedmi etapi dirke po Franciji pri padcu zlomil rebro, je bilo jasno, da se slovenski kolesarski zvezdnik ne bo mogel več pretirano zanašati nanj. Portugalec je sicer skušal nadaljevati z dirko in sobotno osmo etapo odpeljal do konca, bolečine pa so se na deveti etapi vendarle izkazale za prehude in 80 kilometrov pred ciljem je sestopil s svojega kolesa.

Joao Almeida je na deveti etapi Toura končal z dirkanjem po Franciji. FOTO: Profimedia icon-expand

"Zelo smo žalostni, da smo danes izgubili Joaa, toda vse je bilo preprosto preveč zanj. Še jaz sem danes trpel na kolesu, ne morem si predstavljati, kako je bilo njemu, cel dan smo kolesarili zares hitro in to je moralo biti zanj zelo boleče. V zadnjih dveh dnevih ni obupal, želel je nadaljevati z dirko, toda vse skupaj je bilo nevzdržno. Do njega čutim ogromno spoštovanja," je razočaranje v cilju devete etape izrazil Pogačar in ekipnemu kolegu zaželel čim hitrejše okrevanje. Zdaj je Slovencu na voljo le še šest pomočnikov, a nihče ni v tako vrhunski formi kot Portugalec. Almeida je namreč dobil večdnevne dirke po Baskiji, Romandiji ter nazadnje po Švici. Dobro je odprl tudi letošnji Tour in bil vse do sedme etape v dobrem položaju tudi v skupni razvrstitvi.

"Privilegij je bil, da je z mano ciljal tudi na visoko uvrstitev v skupnem seštevku. Tudi on bi lahko na Touru prišel do lepega uspeha, zagotovo pa bi mi bil v veliko pomoč v gorah, fizično in moralno. Sedaj moramo ponovno oceniti situacijo, a mislim, da bomo zdržali. Četudi le v sedmih, se bomo še naprej borili in skušali Tour dobiti tudi za Joaa," je o Almeidi še dejal trenutno vodilni na dirki.

Deveta etapa pa se je, kljub temu da je bila ravninska, po besedah Pogačarja izkazala za izjemno naporno. "Pričakovali smo takšno etapo, delo pa so nam dodatno otežili še vročina ter dejstvo, da sta Mathieu van der Poel in Jonas Vingegaard v ospredju dirkala na polno. Za ravninsko etapo je bil to zelo zahteven dan." Nov težak dan pa ga čaka že jutri, ko bo na sporedu prva prava gorska etapa od Ennezata do Puy de Sancyja. 165,3 kilometra dolga preizkušnja prinaša kar osem kategoriziranih vzponov, od tega sedem druge in enega tretje kategorije, navzgor pa bo šlo vse do cilja.

10. etapa Dirke po Franciji FOTO: Tour de France icon-expand