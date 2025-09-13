Pogačar o protestnikih: Kolesarji smo malce prestrašeni, kaj se lahko zgodi

Propalestinski protesti, ki so izbruhnili na Vuelti, so prisotni tudi v Kanadi. V središču Quebeca so se v sredo zvečer pred hotelom, kjer so nastanjeni kolesarji in organizatorji, zbrali protestniki z zastavami. Miren shod je bil uvod v napete dni pred petkovo dirko v Quebecu in nedeljsko v Montrealu, kjer bo nastopila tudi ekipa Israel-Premier Tech – a pod spremenjenim imenom in v novih dresih brez omembe Izraela.

Israel-Premier Tech FOTO: Profimedia icon-expand

"Zahteva je prišla neposredno od ekipe," je pojasnil Joseph Limare, generalni direktor kanadskih klasik v Quebecu in Montrealu. "Prosili so, da ime Israel odstranimo iz vseh uradnih oznak na dirki. Prav tako bodo nastopili v drugačnih dresih."

Ekipa se je za to potezo odločila po vrsti protestov na španski Vuelti, kjer so demonstracije celo skrajšale določene etape in močno vplivale na samo dirko. Zaradi groženj z novimi protesti so kolesarji pred dnevi celo glasovali, da bodo ob morebitnih incidentih etapo nevtralizirali ali ustavili.

Tadej Pogačar FOTO: AP icon-expand

Slovenski as Tadej Pogačar je pred startom v Kanadi priznal, da se kolesarji zavedajo nevarnosti: "Mislim, da smo vsi malce prestrašeni, kaj bi se lahko zgodilo. Vozimo na polno, damo vse od sebe, in to je nova težava, ki se lahko pojavi. Kot peloton o tem ne govorimo, a med sotekmovalci pač da. Kar se je zgodilo na Vuelti, se lahko ponovi tudi tukaj ali na drugih dirkah do konca sezone."

Varnostni organi v Quebecu in Montrealu so sicer v stalnem stiku z organizatorji, hkrati pa poudarjajo tudi pravico do mirnega protesta. "Ti posamezniki imajo pravico izraziti svoje mnenje o politični situaciji," je izjavil župan Quebeca Bruno Marchand.

Protestniki v Quebecu so bili precej bolj mirni od tistih na Vuelti. FOTO: Profimedia icon-expand