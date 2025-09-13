Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi KolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Kolesarstvo

Pogačar o protestnikih: Kolesarji smo malce prestrašeni, kaj se lahko zgodi

Montreal, 13. 09. 2025 09.55 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V.
Komentarji
8

Propalestinski protesti, ki so izbruhnili na Vuelti, so prisotni tudi v Kanadi. V središču Quebeca so se v sredo zvečer pred hotelom, kjer so nastanjeni kolesarji in organizatorji, zbrali protestniki z zastavami. Miren shod je bil uvod v napete dni pred petkovo dirko v Quebecu in nedeljsko v Montrealu, kjer bo nastopila tudi ekipa Israel-Premier Tech – a pod spremenjenim imenom in v novih dresih brez omembe Izraela.

Israel-Premier Tech
Israel-Premier Tech FOTO: Profimedia

"Zahteva je prišla neposredno od ekipe," je pojasnil Joseph Limare, generalni direktor kanadskih klasik v Quebecu in Montrealu. "Prosili so, da ime Israel odstranimo iz vseh uradnih oznak na dirki. Prav tako bodo nastopili v drugačnih dresih."

Preberi še Vuelta kot talka politike: športniki si tega ne zaslužijo

Ekipa se je za to potezo odločila po vrsti protestov na španski Vuelti, kjer so demonstracije celo skrajšale določene etape in močno vplivale na samo dirko. Zaradi groženj z novimi protesti so kolesarji pred dnevi celo glasovali, da bodo ob morebitnih incidentih etapo nevtralizirali ali ustavili.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar FOTO: AP

Slovenski as Tadej Pogačar je pred startom v Kanadi priznal, da se kolesarji zavedajo nevarnosti: "Mislim, da smo vsi malce prestrašeni, kaj bi se lahko zgodilo. Vozimo na polno, damo vse od sebe, in to je nova težava, ki se lahko pojavi. Kot peloton o tem ne govorimo, a med sotekmovalci pač da. Kar se je zgodilo na Vuelti, se lahko ponovi tudi tukaj ali na drugih dirkah do konca sezone."

Preberi še Pogačar še naprej brez zmage v Quebecu, do slavja Alaphilippe

Varnostni organi v Quebecu in Montrealu so sicer v stalnem stiku z organizatorji, hkrati pa poudarjajo tudi pravico do mirnega protesta. "Ti posamezniki imajo pravico izraziti svoje mnenje o politični situaciji," je izjavil župan Quebeca Bruno Marchand.

Protestniki v Quebecu so bili precej bolj mirni od tistih na Vuelti.
Protestniki v Quebecu so bili precej bolj mirni od tistih na Vuelti. FOTO: Profimedia

Medtem je organizacija Palestinian and Jewish Unity (PAJU) pozvala montrealško županjo Valerie Plante, naj ekipi Israel-Premier Tech prepreči nastop na dirki, ki je sofinancirana z javnim denarjem. Po njihovem bi bil nastop ekipe škodljiv in nerazumljiv, napovedali so tudi možnost pravnih ukrepov tik pred startom. Pri ekipi Israel-Premier Tech so se na očitke odzvali kratko: "Z naše strani odziv ni potreben."

kolesarstvo pogačar protesti kanada
Naslednji članek

Pogačar še naprej brez zmage v Quebecu, do slavja Alaphilippe

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nikagaja
13. 09. 2025 10.52
+1
lepo, torej so tudi izraelci sami proti vojni.
ODGOVORI
1 0
pojtrarara
13. 09. 2025 10.49
+1
v mojih oceh so ti protestniki nasilnezi, ker se znasajo nad nedolznimi kolesarji. ki z agresijo na Gazo nimajo nic. Tega poguma pa nimajo da bi sli protestirat pred odgovorne institucije v Izrael.
ODGOVORI
2 1
Podlesničar
13. 09. 2025 11.06
Nič niso nedolžni.... kdor ima kaj v glavi, nebi podpisal za tako ekipo.
ODGOVORI
0 0
proofreader
13. 09. 2025 10.28
+4
Palestinski kolesarji pa ne nastopajo na dirki?
ODGOVORI
5 1
Ledeni čaj
13. 09. 2025 10.43
+1
Oni še niso izumili kolesa.
ODGOVORI
4 3
Sil Ka 1
13. 09. 2025 10.20
+5
Kaj tukaj moremo napisati, da smo za Palestince, sicer smo blokirani? samo vprašam za prijatelja.
ODGOVORI
6 1
Cmrlj3
13. 09. 2025 10.29
+1
Ne. Lahko napišeš tudi, da si proti. Samo ne se naslajat nad smrtmi Palestincev, ne pozivat k pobojem Palestincev in ne bit rasist pa bo.
ODGOVORI
3 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256