Pogačar o 'velikem minusu' etape: Na žalost smo izgubili Brandona

Težave zaradi bolezni v ekipi UAE utegnejo priti do izraza prav v petek oziroma v soboto, ko bodo kolesarji tekmovali v okolici alpskega zimskošportnega središča Alpe d'Huez. Kritično utegne biti, če bo treba nadzorovati nevarne pobege ali pripraviti teren za etapno zmago slovenskega asa Tadeja Pogačarja, ki še naprej prepričljivo vodi v skupnem seštevku, a bo odslej vozil brez pomoči Brandona McNultyja.
"Na žalost smo izgubili Brandona, kar je velik minus. Sam sem še en dan odvozil z dobrimi nogami, tako da gremo naprej," je v izjavi za 24UR povedal Pogačar.
Slovenski kolesarski zvezdnik je spregovoril tudi o Adamu Yatesu, ki je v zadnjih dneh prav tako zelo trpel: "Mislim, da se Adam počuti malce bolje. Zadnja dva dni se mu ni bilo treba posebej naprezati. Včeraj je res trpel na kolesu, danes pa je bil videti bolje."
Kako bo v zadnjih treh dneh Slovenec dirkal, bo odvisno od nadaljnjih težav v ekipi. "Če bo položaj takšen, kot je, in si fantje ne opomorejo od bolezni, potem res ne veš, kako moraš dirkati. Moraš zaupati instinktu. Verjamem, da bo vse v redu v ekipi in da bomo preživeli naslednja dva dneva," je na dvojni gorski test spomnil vodilni kolesar Toura.
Petkova etapa od Gapa do vrha Alpe d'Hueza bo dolga 127,9 km, a bo treba v njej premagati kar 3500 višinskih metrov. Še težja bo sobotna od Bourg d'Oisansa do Alpe d'Hueza s 5450 višinci. Ekipa, zbrana okoli Pogačarja in ki jo v avtomobilu vodi Andrej Hauptman, ima dovolj izkušenj, da se spopade z zahtevnim podaljšanim koncem tedna.
Pogačar je pred zadnjimi tremi etapami 4:32 minute pred Remcom Evenepoelom in 6:51 minute pred ekipnim kolegom Isaacom del Torom. Ta brani 20 sekund naskoka pred Paulom Seixasom v boju za tretje mesto in belo majico najboljšega mladega kolesarja.
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