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Kolesarstvo

Pogačar o 'velikem minusu' etape: Na žalost smo izgubili Brandona

Chambery, 23. 07. 2026 19.45 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.F. A.M. +1
Brandon McNulty in Tadej Pogačar

Pred dvojnim testom na Alpe d'Huezu je situacija v ekipi UAE rahlo zaskrbljujoča. Že nekaj dni je bolan Adam Yates, na 18. etapi sta slabo delovala tudi Tim Wellens in Florian Vermeersch, zaradi slabega počutja pa je odstopil Brandon McNulty, kar je po besedah vodilnega kolesarja dirke Tadeja Pogačarja "velik minus".

Težave zaradi bolezni v ekipi UAE utegnejo priti do izraza prav v petek oziroma v soboto, ko bodo kolesarji tekmovali v okolici alpskega zimskošportnega središča Alpe d'Huez. Kritično utegne biti, če bo treba nadzorovati nevarne pobege ali pripraviti teren za etapno zmago slovenskega asa Tadeja Pogačarja, ki še naprej prepričljivo vodi v skupnem seštevku, a bo odslej vozil brez pomoči Brandona McNultyja.

"Na žalost smo izgubili Brandona, kar je velik minus. Sam sem še en dan odvozil z dobrimi nogami, tako da gremo naprej," je v izjavi za 24UR povedal Pogačar.

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Slovenski kolesarski zvezdnik je spregovoril tudi o Adamu Yatesu, ki je v zadnjih dneh prav tako zelo trpel: "Mislim, da se Adam počuti malce bolje. Zadnja dva dni se mu ni bilo treba posebej naprezati. Včeraj je res trpel na kolesu, danes pa je bil videti bolje."

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Kako bo v zadnjih treh dneh Slovenec dirkal, bo odvisno od nadaljnjih težav v ekipi. "Če bo položaj takšen, kot je, in si fantje ne opomorejo od bolezni, potem res ne veš, kako moraš dirkati. Moraš zaupati instinktu. Verjamem, da bo vse v redu v ekipi in da bomo preživeli naslednja dva dneva," je na dvojni gorski test spomnil vodilni kolesar Toura.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: AP

Petkova etapa od Gapa do vrha Alpe d'Hueza bo dolga 127,9 km, a bo treba v njej premagati kar 3500 višinskih metrov. Še težja bo sobotna od Bourg d'Oisansa do Alpe d'Hueza s 5450 višinci. Ekipa, zbrana okoli Pogačarja in ki jo v avtomobilu vodi Andrej Hauptman, ima dovolj izkušenj, da se spopade z zahtevnim podaljšanim koncem tedna.

Pogačar je pred zadnjimi tremi etapami 4:32 minute pred Remcom Evenepoelom in 6:51 minute pred ekipnim kolegom Isaacom del Torom. Ta brani 20 sekund naskoka pred Paulom Seixasom v boju za tretje mesto in belo majico najboljšega mladega kolesarja.

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