Pogačar o 'velikem minusu' etape: Na žalost smo izgubili Brandona

Težave zaradi bolezni v ekipi UAE utegnejo priti do izraza prav v petek oziroma v soboto, ko bodo kolesarji tekmovali v okolici alpskega zimskošportnega središča Alpe d'Huez. Kritično utegne biti, če bo treba nadzorovati nevarne pobege ali pripraviti teren za etapno zmago slovenskega asa Tadeja Pogačarja, ki še naprej prepričljivo vodi v skupnem seštevku, a bo odslej vozil brez pomoči Brandona McNultyja. "Na žalost smo izgubili Brandona, kar je velik minus. Sam sem še en dan odvozil z dobrimi nogami, tako da gremo naprej," je v izjavi za 24UR povedal Pogačar.

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Slovenski kolesarski zvezdnik je spregovoril tudi o Adamu Yatesu, ki je v zadnjih dneh prav tako zelo trpel: "Mislim, da se Adam počuti malce bolje. Zadnja dva dni se mu ni bilo treba posebej naprezati. Včeraj je res trpel na kolesu, danes pa je bil videti bolje."

Kako bo v zadnjih treh dneh Slovenec dirkal, bo odvisno od nadaljnjih težav v ekipi. "Če bo položaj takšen, kot je, in si fantje ne opomorejo od bolezni, potem res ne veš, kako moraš dirkati. Moraš zaupati instinktu. Verjamem, da bo vse v redu v ekipi in da bomo preživeli naslednja dva dneva," je na dvojni gorski test spomnil vodilni kolesar Toura.

Tadej Pogačar FOTO: AP