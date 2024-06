Pogačar o Vingegaardu: Če ne bi bil pripravljen, ga ne bi bilo na štartu

Le še ure nas ločijo do začetka 111. izvede kolesarske dirke po Franciji. Glavna favorita bosta tudi letos Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard, ki sta se pred začetkom tritedenske dirke soočala vsak s svojimi težavami. Zmagovalec v letih 2022 in 2023 se je v zadnjih treh mesecih ukvarjal predvsem z okrevanjem po hudih poškodbah, ki jih je staknil na dirki po Baskiji, slovenski as pa se je dober teden dni pred začetkom dirke spopadel s koronavirusom.

Jonas Vingegaard je 4. aprila na dirki po Baskiji v množičnem padcu utrpel zlome reber in ključnice ter zmečkanine in predrtje pljuč, pnevmotoraks, mesec dni kasneje pa se je že vrnil na kolo in začel z mučnimi pripravami na dirko po Franciji. Sedaj ga čaka še toliko težja naloga, če bo želel obraniti zmago iz prejšnjih dveh let, česar se zaveda tudi sam: "Če sem povsem iskren z vami, ne vem ali lahko zmagam. V zadnjih treh mesecih sem opravil ogromno dela in moje telo ni v slabem stanju. A nesreča je bila tako huda, da je vsaka dirka po njej samo bonus. Seveda imam svoje sanje in upam, da bom zmagal, a bomo videli."

27-letnemu Dancu sta bili ob tem ves čas v podporo žena Trine in hči Frida, ki sta se mu pridružili tudi v Firencah, kjer se bo v soboto začela 111. izvedba dirke po Franciji. "Podpirata me od začetka kariere in še posebej v zadnjih treh mesecih, kar mi ogromno pomeni, kot mi pomeni tudi to, da sta sedaj tukaj z mano. Seveda je bilo to obdobje najtežje v moji karieri, a sem ves čas razmišljal samo o tem, kako se bom vrnil in se nisem smilil samemu sebi. Veliko je bilo odrekanja in mislim, da sem storil vse, da sem pripravljen na dirko kolikor dobro sem lahko."

Vingegaard se strinja s tem, da bo njegov največji tekmec tudi letos Tadej Pogačar, ki se je tik pred začetkom Toura tudi sam soočal z zdravstvenimi težavami. 25-letnik je namreč prebolel koronavirus, česar danski kolesarski as do vprašanja, ali bo po njegovem mnenju bolezen pri Tadeju pustila kakšno posledico, sploh ni vedel: "Mislim, da morate o tem vprašati Tadeja. Iskreno tega niti nisem vedel. Ne vem ali je bolezen pri njem pustila kakšno posledico ali ne, zato o tem vprašajte njega." Je pa za razliko od Pogačara, zaradi koronavirusa po katerem ni pravočasno okreval, brez nastopa na dirki po Franciji ostal Vingegaardov moštveni kolega Sepp Kuss.

"Mislim, da je pripravljen, če ne bi bil pripravljen, ga ne bi bilo na štartu, zato se že veselim, da bova znova priredila šov, a le upam, da bova imela na koncu drugačne majice," je o danskemu tekmecu pred začetkom Toura medijskim predstavnikom zbranim v Firencah povedal Pogačar, ki se je dotaknil tudi svoje nedavno prebolele bolezni: "Mislim, da preboleti covid ni več tako resno, kot je bilo nekoč, še posebej, če si ga že imel. Jaz sem ga že imel, zato je moje telo že navajeno tega virusa in ni bilo prehudo. Tokrat je bila bolezen kot prehlad, ki sem ga hitro prebolel. En dan sem bil povsem brez treningov, potem sem nekaj časa treniral na trenažerju, preden sem se lahko vrnil na kolo."

In kako dobro je trenutno najboljši slovenski kolesar pripravljen na tritedensko klasiko? "Fizično sem pripravljen, da znova zmagam, vse ostalo je v glavi, potrebuješ pa tudi nekaj sreče." Zmagovalec Toura v letih 2020 in 2021 je ob tem tudi 'razkril' sovj načrt za zmago: "Tako kot na vsaki drugi dirki moraš kot prvi prečkati ciljno črto. Ne smeš si privoščiti prevelikih napak, kot sem si jih v zadnjih dveh letih, saj lahko hitro plačaš zanje in izgubiš dirko. Nikoli nisi povsem prepričan, kako boš zdržal tri tedne, ker je to res dolgo časovno obdobje."

