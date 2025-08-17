Pogačar ob cesti z bidonom čakal na svojo Urško

Želel ali ne je Tadej Pogačar, čeprav ne nastopa in ni med akterji na dirki, požel večji del pozornosti. pa čeprav njegovo dekle Urška Žigart hiti proti svojemu največjemu uspehi v karieri. Tako kot je obljubil je 26-letni kolesar s klanca v Romandiji v vlogi zvestega spremljevalca in tudi "pomagača". Če zmanjka ljudi iz spremljevalnega vozila ekipe, je tu Pogačar z bidonom in pripravljen priskočiti na pomoč srčni spremljevalki ...
Pred Švicarko Elise Chabbey ima Urška Žigart v skupnem seštevku osem sekund naskoka, Nizozemka Yara Kastelijn na tretjem zaostaja za 13 sekund. Edina še manj kot minuto zaostaja četrta Španka Paula Blasi (UAE Team ADQ), zmagovalka petkovega kronometra.
Zadnja etapa bo dolga 122,1 km v okolici kraja Aigle.
