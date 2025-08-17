Pogačar ob cesti z bidonom čakal na svojo Urško

Želel ali ne je Tadej Pogačar, čeprav ne nastopa in ni med akterji na dirki, požel večji del pozornosti. pa čeprav njegovo dekle Urška Žigart hiti proti svojemu največjemu uspehi v karieri. Tako kot je obljubil je 26-letni kolesar s klanca v Romandiji v vlogi zvestega spremljevalca in tudi "pomagača". Če zmanjka ljudi iz spremljevalnega vozila ekipe, je tu Pogačar z bidonom in pripravljen priskočiti na pomoč srčni spremljevalki ...