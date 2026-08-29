Znane posledice Pogačarjevega padca: zlom ključnice in pretres možganov

Pred današnjo etapo prepričljivo vodilni v seštevku Tadej Pogačar je padel okoli 33 km pred ciljem etape od Pucola do Xeraca (171 km), ko je sodeč po posnetkih ob skrajnem levem robu ceste zadel ob kamen in zgrmel po tleh. Takoj je bilo jasno, da je Pogačar utrpel hujšo poškodbo rame. Četudi je želel nadaljevati, je hitro odkimal in se vrnil v oskrbo zdravnikov. Kasneje so ga odpeljali v bolnišnico v bližnjo Valencio.

Eden od teh, ki je pregledal Pogačarja ob cesti, je bil Alvaro Ortiz , uradni zdravnik španske pentlje, kot navaja španska Marca. Ortiz je za špansko televizijo dejal, da je šlo za hud padec in da 27-letnika v nadaljevanju dneva čakajo dodatni pregledi. "Pogačar je utrpel pretres možganov ter zlom in izpah ključnice. Bil je v izrazitih bolečinah in omejen pri gibanju leve roke, na katero ni mogel pritisniti s težo. Glede na značilnosti poškodbe bo morda potrebno kirurško posredovanje," je za RTVE dejal Ortiz.

Zlom ključnice je na dirki po Franciji ob prav tako grdem padcu utrpel Danec Jonas Vingegaard. Kasneje je moral na operacijo in je že končal sezono. Za zdaj ekipa UAE Team Emirates-XRG še ni podala izjave o Pogačarjevem zdravstvenem stanju. Pogačar je prvič v poklicni karieri predčasno končal etapno dirko. Nazadnje je zaradi padca in zloma zapestja odstopil na enodnevni klasiki Liege-Bastogne-Liege leta 2023.

Današnjo etapo je dobil Francoz Bryan Coquard, rdečo majico vodilnega pa je prevzel Španec Enric Mas. Na podelitvi je ni oblekel iz spoštovanja do Pogačarja.