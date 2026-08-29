Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Znane posledice Pogačarjevega padca: zlom ključnice in pretres možganov

Valencia, 29. 08. 2026 19.22 pred 46 minutami 2 min branja 12

Avtor:
STA
Tadej Pogačar

Alvaro Ortiz, španski zdravnik na kolesarski dirki po Španiji, je v izjavi za televizijsko postajo RTVE dejal, da si je slovenski zvezdnik Tadej Pogačar ob padcu v osmi etapi zlomil in izpahnil ključnico, obenem pa je kazal tudi znake pretresa možganov. Ekipa za zdaj še ni potrdila resnosti poškodb prvega kolesarja sveta.

Tadej Pogačar je predčasno končal z letošnjo Vuelto
Tadej Pogačar je predčasno končal z letošnjo Vuelto
FOTO: Profimedia

Pred današnjo etapo prepričljivo vodilni v seštevku Tadej Pogačar je padel okoli 33 km pred ciljem etape od Pucola do Xeraca (171 km), ko je sodeč po posnetkih ob skrajnem levem robu ceste zadel ob kamen in zgrmel po tleh. Takoj je bilo jasno, da je Pogačar utrpel hujšo poškodbo rame. Četudi je želel nadaljevati, je hitro odkimal in se vrnil v oskrbo zdravnikov. Kasneje so ga odpeljali v bolnišnico v bližnjo Valencio.

Preberi še Hud padec Pogačarja, ki je okrvavljen končal z Vuelto

Eden od teh, ki je pregledal Pogačarja ob cesti, je bil Alvaro Ortiz, uradni zdravnik španske pentlje, kot navaja španska Marca. Ortiz je za špansko televizijo dejal, da je šlo za hud padec in da 27-letnika v nadaljevanju dneva čakajo dodatni pregledi. "Pogačar je utrpel pretres možganov ter zlom in izpah ključnice. Bil je v izrazitih bolečinah in omejen pri gibanju leve roke, na katero ni mogel pritisniti s težo. Glede na značilnosti poškodbe bo morda potrebno kirurško posredovanje," je za RTVE dejal Ortiz.

Tadej Pogačar je po padcu odkorakal v reševalno vozilo
Tadej Pogačar je po padcu odkorakal v reševalno vozilo
FOTO: X

Zlom ključnice je na dirki po Franciji ob prav tako grdem padcu utrpel Danec Jonas Vingegaard. Kasneje je moral na operacijo in je že končal sezono. Za zdaj ekipa UAE Team Emirates-XRG še ni podala izjave o Pogačarjevem zdravstvenem stanju. Pogačar je prvič v poklicni karieri predčasno končal etapno dirko. Nazadnje je zaradi padca in zloma zapestja odstopil na enodnevni klasiki Liege-Bastogne-Liege leta 2023.

Današnjo etapo je dobil Francoz Bryan Coquard, rdečo majico vodilnega pa je prevzel Španec Enric Mas. Na podelitvi je ni oblekel iz spoštovanja do Pogačarja.

Preberi še Čudovita gesta vodilnega na Vuelti, namenjena nesrečnemu Pogačarju
tadej pogačar vuelta zlom ključnice poškodba zdravnik pretres možganov

Čudovita gesta vodilnega na Vuelti, namenjena nesrečnemu Pogačarju

24ur.com Pogačar brez hujših posledic: Bal sem se, da se bom z glavo zaletel v robnik
24ur.com Roglič: Prespal sem in prišel do spoznanja, da se take stvari ne bi smele zgoditi
24ur.com Nova kolesarska tragedija: po srčnem zastoju padel in usodno udaril v glavo
24ur.com Bo Roglič primoran izpustiti letošnjo Vuelto?
24ur.com Huda poškodba slovenskega kolesarskega reprezentanta
24ur.com Eurosportov strokovnjak: Vingegaardova opozorila so naletela na gluha ušesa
24ur.com Za padec na dirki po Baskiji krive korenine in neprilagojena hitrost
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
M_teoretik
29. 08. 2026 20.09
Nerad se ponavlham, ampak zakaj v kolesarstvu poleg čelad ne zaukažejo zaščito za ključnico in roke Zaradi tega ne bodo dirke manj gledljive!?
Odgovori
0 0
luckyss.1
29. 08. 2026 20.04
Škoda.
Odgovori
+2
2 0
Brezbesed80
29. 08. 2026 20.04
Sedaj bo pa kolesarski svet srečen....žal... Pogi je naš in bil preveč dominanten.... Čim prej naj se sestavi, pa upam da ne bo trajnejših posledic. Vuelta bo zqnimiva samo še zaradi Rogle. Roglič, stisni zobe in pokaži da si še vedno eden najboljših 💪💪💪💪
Odgovori
+2
3 1
štajerc65
29. 08. 2026 20.01
No pa smo dočakali. Tudi padec Pogija. Ko ste vsi tolkli čez Rogliča da je več na riti kot na kolesu. Upam na čimprejšnje okrevanje Pogija, ampak Jonas je imel tudi tako poškodbo pa je za letos izgubljen. Upam da se Pogi hitro vrne. 💪
Odgovori
+3
3 0
HUSO BOSS
29. 08. 2026 19.58
VAŽNO DA SO NOGE OSTALE NEPOŠKODOVANE
Odgovori
+3
4 1
štajerc65
29. 08. 2026 20.08
Krmilo je treba držat z ROKAMI kak pa to počneš z zlomljeno ključnico???????
Odgovori
0 0
Evridik
29. 08. 2026 19.58
Nihče , ki ima v sebi vsaj kanček sočutja , človeku ne bo privoščil bolečine . Ampak ....TOUR 2020 se je razpletel kot se je , karma (ali kakorkoli temu kdo reče) pa je nekaj , nad čemur nimamo vpliva .
Odgovori
-2
1 3
Jaz zaj
29. 08. 2026 19.48
Lepa gesta od Masa. Malo bom sedaj držal pesti tudi za njega
Odgovori
+8
9 1
RUBEŽ
29. 08. 2026 19.47
Ja, žal ne moreš nič. Pogi, čim boljše okrevanje. Prehitevanje rokov rehabilitacije se dolgoročno ne izplača.
Odgovori
+8
9 1
U1751349216299
29. 08. 2026 19.44
ma ne no
Odgovori
+4
5 1
Xmmx
29. 08. 2026 19.29
Tut svetovno prvenstvo verjetno gotovo
Odgovori
+14
15 1
slayer2
29. 08. 2026 19.37
Seveda, tudi če bi se poškodba zacelila do takrat, bi mu manjkal trening,tako da ja,zaključena sezona in naj se lepo v miru pozdravi.
Odgovori
+13
13 0
bibaleze
Portal
Prvič v zgodovini je Miss ZDA postala mama
Zakaj je prvi obrok po porodu tako zelo okusen?
Zakaj je prvi obrok po porodu tako zelo okusen?
Kralj, ki je za ženo izbral samohranilko
Kralj, ki je za ženo izbral samohranilko
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
zadovoljna
Portal
Po smrti nekdanjega moža je norveška princesa znova našla ljubezen
Umrl je kralj, ki je devet let čakal na dovoljenje, da se poroči z ljubeznijo svojega življenja
Umrl je kralj, ki je devet let čakal na dovoljenje, da se poroči z ljubeznijo svojega življenja
Vedno se zbudite med 3. in 4. uro zjutraj? Niste edini
Vedno se zbudite med 3. in 4. uro zjutraj? Niste edini
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka sreča v ljubezni, drugemu grozi izdaja
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka sreča v ljubezni, drugemu grozi izdaja
vizita
Portal
Šlo naj bi za 'čudežno' kremo, ki pa ji je uničila kožo
Zakaj si nekateri ljudje pulijo lase?
Zakaj si nekateri ljudje pulijo lase?
Prepoznajte razliko med srčnim napadom in drugimi bolečinami
Prepoznajte razliko med srčnim napadom in drugimi bolečinami
To je hrana, ki lahko povzroča ali močno poslabša tesnobo
To je hrana, ki lahko povzroča ali močno poslabša tesnobo
cekin
Portal
50.000 evrov dediščine: kaj bi z njimi storili vi?
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
moskisvet
Portal
Konec skrivanja? Jakov in Džejla ujeta skupaj v Zagrebu
5 stvari, ki jih srečni pari med prepirom nikoli ne počnejo
5 stvari, ki jih srečni pari med prepirom nikoli ne počnejo
Med njima je 33 let: Mislijo, da je njegova hči, v resnici pa je njegovo dekle
Med njima je 33 let: Mislijo, da je njegova hči, v resnici pa je njegovo dekle
Mislite, da je bolečina znak dobrega treninga? Strokovnjaki opozarjajo na zmoto
Mislite, da je bolečina znak dobrega treninga? Strokovnjaki opozarjajo na zmoto
dominvrt
Portal
Ustvarite lastno mini farmo gob
Love Island Adria: pokukajte v razkošno vilo na Tenerifu
Love Island Adria: pokukajte v razkošno vilo na Tenerifu
Večina ga čisti preredko: kako pogosto očistiti filter pralnega stroja
Večina ga čisti preredko: kako pogosto očistiti filter pralnega stroja
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
okusno
Portal
Tako bo domača pica kot iz picerije: 5 napak, ki jih morate odpraviti
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
voyo
Portal
Chips
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
Diana
Diana
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907