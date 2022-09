Pogačar ob Van Aertu in van der Poelu med glavnimi favoriti

Recept za 24-letnega Tadeja Pogačarja je znan, kot je sam dejal na sredini in četrtkovi tiskovni konferenci. Utruditi favorite in se še enkrat izkazati v sprintu po napornem dnevu v sedlu. Velika razlika v primerjavi z veliko nagrado Montreala pred slabima dvema tednoma pa je predvsem v ekipi, ki bo krila hrbet slovenskemu asu.

Slovenci s šestimi namesto osmimi kolesarji

Tudi Slovenija je imela sicer možnost, da bi na cestni dirki, ki se bo začela ob 2.15 zjutraj po srednjeevropskem času, nastopila z osmimi kolesarji. Poškodbe in odpovedi pa so selektorja Uroša Murna prisilile, da bo v Wollongongu na 266,9 km dolgi trasi priložnost ponudil šestim kolesarjem.

Poleg Pogačarja so tu pomembni pomočniki, in sicer Jan Tratnik, Jan Polanc in Domen Novak, ob njih pa bosta nastopila še Jaka Primožič in David Per. Odsotna sta ob Luki Mezgecu predvsem Primož Roglič in Matej Mohorič, ki bi lahko ponudila alternativo v naskoku na mavričasto majico ali pa ponudila zavetrje za trenutno bolj prepričljivega Pogačarja v lovu na prestižno zmago.

Te na SP Slovenija še nima, je pa kolajno osvojil Andrej Hauptman. Nekdanji slovenski selektor in zdajšnji športni direktor ekipe UAE Team Emirates je leta 2001 v Lizboni zasedel tretje mesto, leto kasneje pa je bil v Zolderju četrti, tik za njim je bil peti še Zoran Klemenčič. Od tedaj so slovenski kolesarji še dvakrat zasedli mesto v deseterici, Borut Božič je bil sedmi v Koebenhavnu pred 11 leti, pred dvema pa je bil Roglič šesti v Imoli.

Mavričasto majico bo branil najboljši iz Flandrije, Francoz Julian Alaphilippe, ki je pred tem zmagal tudi v Imoli. Tokrat pa bo po ne najboljši sezoni le stežka ubranil naslov. Na startni listi je ogromno kolesarjev, ki jim je trasa s 3945 višinskimi metri pisana na kožo.

V prvi vrsti je tu veliki trojec Pogačar, Van Aert, van der Poel. Vsi trije so favorizirani tudi na stavnicah, ki za zmago kateregakoli od trojice ponujajo od 4- do 5-kratni vložek. Poleg Alaphilippa so med izpostavljenimi na stavnicah še en Belgijec, Remco Evenepoel, domačin Michael Matthews in Eritrejec Biniam Girmay.