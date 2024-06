Pogačar: Od Gira sem napravil še korak naprej

"Zdi se, da sem od konca Gira napravil korak naprej in da je moja pripravljenost boljša, kot sem pričakoval. Opravil sem nekaj dobrih treningov, testiral noge. Iskreno se še nikoli nisem tako dobro počutil na kolesu. Res komaj čakam, da ta napredek preverim tudi v tekmovalnih situacijah na Touru," j e poudaril 25-letni slovenski as.

Tadej Pogačar je na Giru pometel s konkurenco in se skupaj z ekipo zelo razveselil končne zmage. Nekaj manj kot pet tednov kasneje je pred njim nov izziv, tokrat rumene barve: "Komaj čakam na začetek Toura. Ta bo zame zaradi nedavne zmage nekaj posebnega, ker se bo začel v Italiji," je za spletno stran svoje ekipe dejal novopečeni Gira.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Petindvajsetletnik s Klanca pri Komendi še vedno obžaluje dogajanje po lanskem padcu na Liege–Bastogne–Liegeu, ki mu je odnesel dobre občutke v pripravah na lansko rumeno pentljo.

"Veliko stvari okoli mene se ni odvijalo po načrtih. Videl sem, kdo mi je pri tem pomagal in kdo ne. Bilo je nekaj razočaranj, ustvarila se je negativna energija, vse pa se je stopnjevalo do začetka Toura," je dodal in nekako slutil, da prihaja trenutek, ko bo na dirki "počil".

"Del tega je bilo moč čutiti že na kronometru, po njem sem bil namreč povsem izpraznjen. Kasneje ni bilo več rešitve," je priznal Pogačar, ki je v zgolj dveh etapah na začetku tretjega tedna izgubil Tour proti Dancu Jonasu Vinegaardu.