Pogačar odgovarja dvomljivcem o dopingu, znana bo tudi odločitev o nastopu na OI

Tadej Pogačar je odločno odgovoril kritikom in skoraj prisegel, da se dopinga nikoli ni in nikoli ne bo poslužil. "Ni vredno," je dejal v intervjuju. Danes bo znan končni seznam ekipe, ki bo nastopila na olimpijskih igrah v cestnem kolesarstvu. Na zadnjem znanem seznamu so poleg Pogačarja tudi Jan Tratnik, Luka Mezgec in Matej Mohorič, vendar se lahko to do danes še spremeni.

Tadej Pogačar je že tretjič osvojil Tour de France, in to v velikem slogu, saj so bili njegovi najbližji zasledovalci več minut za njim. Statistično gledano so bile predstave kolesarja iz Klanca pri Komendi izjemne in doslej nevidene, kar je sprožilo namigovanja, da takšnih rezultatov brez dopinga ni mogoče doseči. Vendar pa slovenski čudežni deček odgovarja kritikom in odločno zatrjuje, da se dopinga ne bi nikoli poslužil.

Tadej Pogačar je na letošnjem Touru dobil šest etap. FOTO: AP icon-expand

"Razumem, da ljudje dvomijo. Po eni strani ima kolesarstvo temno preteklost. Po drugi strani pa bodo vedno obstajali tisti, ki bodo našli razloge za sovraštvo. Mednarodna kolesarska zveza je vložila veliko sredstev v očiščenje tega športa, zaradi česar je zdaj eden najbolj čistih med vsemi," je na vprašanje o dvomih in dopingu povedal slovenski zvezdnik.

Lance Armstrong je šele 2013 priznal, da je uporabljal doping in očrnil cel kolesarski svet. Prav zaradi njega vsi dvomijo v uspehe kolesarjev, kot je Pogačar. FOTO: Reuters icon-expand

"Mislim, da je kolesarstvo trenutno najčistejši šport od vseh. Ni smiselno tvegati svojega zdravja. Morda lahko tekmuješ do 35. leta, potem pa ti ostane še veliko časa za uživanje v življenju. Bilo bi preveč neumno, da bi tvegal življenje zaradi neumne kolesarske dirke. Navsezadnje je to le igra, zabava. Seveda želiš zmagati, a to ni najpomembnejša stvar na svetu," je še dodal.

Na olimpijskih igrah v Tokiu je bil bronast. FOTO: STA icon-expand

"Sem izčrpan, napolniti moram baterije in si vzeti čas za družino, prijatelje in seveda Urško. Šel sem na polno na Giru in na Touru, to je bilo dolgo obdobje, daleč stran od doma. Preprosto sem utrujen," je dodal Pogačar, ko so ga vprašali o naslednjih ciljih v letošnji sezoni.

Nemški Bild poroča, da bi Pogačar lahko olimpijske igre izpustil zaradi svojega dekleta. Spomnimo, da je prišlo do spora pri izboru tekmovalk na letošnjih olimpijskih igrah, kjer je izviselo ravno dekle najboljšega kolesarja letošnjega leta, Urška Žigart. Namesto nje bosta na igrah nastopili Eugenia Bujak in Urša Pintar, čeprav je po statističnih vidikih in tudi kakovostni lestvici svetovne kolesarske zveze Žigartova najvišje med vsemi.