Pogačar le še etapo oddaljen od skupne zmage: Najtežji Tour do zdaj!

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je 20. etapo pričakovano preživel v glavnini, medtem ko so se za etapno zmago od Nantue do Pontarliera (184,2 km) merili ubežniki. Že tako v zadnjih dneh njegovo vodstvo v skupnem seštevku ni bilo ogroženo.

Groves uspehom na Giru in Vuelti dodal še zmago na Touru, miren dan za Pogačarja

Tudi glavni tekmec Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), ki v seštevku zaostaja 4:24 minute, se je sodeč po petkovih izjavah že vdal v usodo in bolj napadal etapno zmago na La Plagne, danes pa med najboljšimi povsem pri vrhu pričakovano ni prišlo do sprememb.

Tako je Pogačar prečrtal še eno etapo s seznama v lovu na četrto skupno zmago po letih 2020, 2021 in 2024. Na novinarski konferenci je zbranim novinarjem dejal, da je vsak Tour najtežji, tokrat pa to še toliko bolj drži.

"Vsako leto rečemo, 'to je najtežji Tour, ki smo ga kdajkoli odpeljali', ali 'to je najtežji teden v zgodovini' in tako naprej, a letošnji Tour je bil vsaj po mojem mnenju na povsem drugačni ravni," je začel Pogačar.

"Mogoče je bil en dan tak, da je bilo malce lažje. Ko pogledate v datoteke z iznosi moči na Touru, je bilo res izjemno težko. Tudi danes smo šli skoraj od starta do cilja na polno," je pojasnil 26-letni Slovenec.

"Čeprav je to zame najtežja Dirka po Franciji, sem v njej užival, saj sem odlično pripravljen in imam dobre noge. Resnično komaj čakam, da odpeljemo še jutrišnjo etapo," je pripomnil najboljši kolesar zadnjega obdobja.