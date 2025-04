Vidno izmučeni Pogačar: To je bila zelo težka preizkušnja

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Resnično je dober občutek znova zmagati na tem zahtevnem, a lepem klancu v Huyju. Seveda ti kot kolesarju takšni vzponi niso ravno najbolj všeč, tudi vreme ni bilo najboljše. Šlo je za zahtevno preizkušnjo in da smo odnesli zmago, nam kot ekipi res veliko pomeni," je v prvem odzivu organizatorjem dejal Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG).

Pogačar kot na motorju do zmage na Valonski puščici

Kot vselej je odločitev o zmagovalcu padla na zadnjem vzponu, zloglasnem zidu Mur de Huy. Gre za vzpon, ki je sicer dolg le 1,3 kilometra, a ob povprečnem naklonu 9,6 odstotka, maksimalni naklon znaša kar 19 odstotkov. Pogačarju so teren za napad pripravili moštveni kolegi, prvi kolesar sveta pa je nato silovito napadel in takoj pustil za sabo vse tekmece.

"Kot ekipa smo zares dobro dirkali, držali smo se načrta, a to je bila zelo težka preizkušnja. Fantje imajo močne noge, kar je dober pokazatelj za nedeljo, ko bo ekipa podobna. Menim, da lahko tudi tam postrežemo z dobrim dirkanjem in se borimo za zmago," je še dodal slovenski as, ki ga v nedeljo čaka nova zahtevna preizkušnja, spomenik Liege - Bastogne - Liege.