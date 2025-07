Pogačar opozarja, da prednost še ni odločilna, o Vuelti ni razmišljal

Tadej Pogačar je drugi prost dan na dirki po Franciji dočakal v odličnem položaju – v rumeni majici in s 4:13 naskoka pred prvim zasledovalcem Jonasom Vingegaardom . Volk s Klanca pri Komendi je še šest etap, od tega bodo tri gorske, oddaljen do svoje četrte skupne zmage na Touru, a opozarja, da razlogov za odpiranje šampanjca še ni.

Pogačar bo imel že v torek priložnost, da svojo prednost še poveča. 171 kilometrov dolga etapa bo večji del povsem ravninska, za konec pa sledi vzpon na kultni Mont Ventoux. V četrtek sledi nova gorska preizkušnja, ki je s tremi klanci ekstra kategorije najzahtevnejša na letošnji dirki. Končala se bo na prelazu Loze, kjer je Pogačar leta 2023 dokončno ostal brez možnosti za skupno zmago.

"Letošnja trasa je bila narejena, da bi me malo prestrašila. Bili smo na Hautacamu, zdaj sledita Mont Ventoux in Col de la Loze. Trije klanci, na katerih me je Jonas pustil za seboj. Ampak to je bilo tedanje stanje, ne gre se za to, da mu ti klanci bolj ustrezajo. Mislim, da so vsi bolj kot ne isti. Ventoux mi je zelo všeč. Cole de la Loze pa je med najtežjimi, kar sem jih vozil v moji karieri. V resnici komaj čakam ti etapi. Ne bom rekel, da iščem maščevanje, a upam, da bom imel boljše noge kot v preteklosti."