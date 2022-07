Pogačar ostal tudi brez Solerja, resno lahko računa le še na Majko in McNultyja

Ekipa UAE Team Emirates je na dirki po Franciji ostala še brez enega kolesarja, potem ko je zunaj časovne zapore 16. etapo od Carcassonna do Foixa končal Španec Marc Soler. Slednji je imel ves dan želodčne težave, med dirko je tudi bruhal, a je vseeno vztrajal in prikolesaril v cilj. A ker je Španca ujela časovna zapora in je na cilj prišel 15 minut prepozno, je slovenski as Tadej Pogačar ostal še brez enega pomočnika.

Ekipa UAE je tako kot vsa ostala moštva Tour začela z osmimi kolesarji, pred zadnjima pirenejskima etapama v sredo in četrtek jih je ostalo še pet. Med njimi Švicar Marc Hirschi že od samega začetka ni pravi in je le redko v ospredju. icon-expand Preostanek ekipe UAE Team Emirates na dirki po Franciji FOTO: letour.fr Tadej Pogačar bo 2:22 zaostanka za vodilnim Dancem, Jonasom Vingegaardom, lovil večinoma zgolj s tremi pomočniki, med katerima bosta predvsem dva pomembna v gorah. To sta Američan Brandon McNulty in Poljak Rafal Majka, ki je na 16. etapi dobro pomagal slovenskemu asu, dobrih 3o kilometrov pred koncem pa je strgal verigo in moral počakati na drugo kolo. Poleg Američana in Poljaka na dirki po Franciji ostaja še Danec Mikkel Bjerg. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Že pred Marcom Solerjem so emirati na dirki izgubili Novozelandca Georgea Bennetta in Norvežana Vegarda Stakeja Laengena zaradi okužbe z novim koronavirusom. Pred Tourom pa so ostali brez Italijana Mattea Trentina. Med preizkušnjo je bil sicer tudi Majka pozitiven na testu na novi koronavirus, a zaradi visoke vrednosti CT ni predstavljal nevarnosti za širjenje virusa in je lahko nadaljeval preizkušnjo. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Pogačar bo imel tako na zadnjih štirih etapah še več bremena na svojih plečih oziroma bolje rečeno nogah. Pred kolesarji sta dve gorski etapi po Pirenejih, na katerih bo 23-letnik s Klanca pri Komendi poskušal nadoknaditi čim vem zaostanka za vodilnim Vingegaardom. V petek sledi ravninska etapa, v soboto pa bo imel Pogačar še zadnjo priložnost za preobrat, ko bo lahko, tako kot leta 2020 na zadnji (tekmovalni) etapi oblekel rumeno majico in se veselil končne zmage. Tokrat se dirka po Franciji zaključuje s 40,7 kilometra dolgim kronometrom od Lacapelle-Marivala do Rocamadoura. icon-expand Slavnostna podelitev Toura 2020-3 FOTO: AP