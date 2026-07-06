Pogačar po čustveni zmagi: Obleči rumeno majico so sanje vsakega kolesarja

"Zagotovo so bila tudi danes prisotna čustva. Po včerajšnji zmagi del Tora nam je kot ekipi steklo še stopničko in prestavo višje. Pokazali smo, da smo super ekipa, in tudi če se odločimo sredi etape, da gremo na etapno zmago, damo vsi vse od sebe. Lepo je zmagati za takšne fante," je v prvih izjavah dejal Tadej Pogačar.

"Bilo je kar zapleteno v zaključku. Že pred prihodom na klanec je šlo ostro v boju za pozicije skozi ovinke vse do zadnjih kilometrov. Težak začetek vzpona, nato pa sva imela z Isaacom vse pod nadzorom do zadnjih 800 m. Ko je bilo še 500 m do konca, je poskusil še malce dodati, nihče ni mogel mimo in vesel sem, da sem lahko dokončal delo," je še dodal.