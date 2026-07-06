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Kolesarstvo

Pogačar po čustveni zmagi: Obleči rumeno majico so sanje vsakega kolesarja

Pau, 06. 07. 2026 18.12 pred 13 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Lu.M STA
Tadej Pogačar

Tadej Pogačar je na tretji etapi dirke po Franciji pokoril konkurenco in si prikolesaril tudi rumeno majico. Slovenski kolesarski as je prišel do 22. etapne zmage na dirki vseh dirk in do 122. slavja v svoji karieri. Ekipa UAE Team Emirates-XRG je znova pokazala odlično taktično vožnjo in do potankosti realizirala svoj načrt.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: AP

"Zagotovo so bila tudi danes prisotna čustva. Po včerajšnji zmagi del Tora nam je kot ekipi steklo še stopničko in prestavo višje. Pokazali smo, da smo super ekipa, in tudi če se odločimo sredi etape, da gremo na etapno zmago, damo vsi vse od sebe. Lepo je zmagati za takšne fante," je v prvih izjavah dejal Tadej Pogačar.

"Bilo je kar zapleteno v zaključku. Že pred prihodom na klanec je šlo ostro v boju za pozicije skozi ovinke vse do zadnjih kilometrov. Težak začetek vzpona, nato pa sva imela z Isaacom vse pod nadzorom do zadnjih 800 m. Ko je bilo še 500 m do konca, je poskusil še malce dodati, nihče ni mogel mimo in vesel sem, da sem lahko dokončal delo," je še dodal.

Preberi še Pogačar pometel s tekmeci in že ujel rumeno majico na Touru

"Zagotovo obleči rumeno majico predstavlja sanje vsakega kolesarja ne glede na to, koliko si star. Ne vem, kolikokrat sem jo že oblekel, a vsakič, ko jo, je to nekaj posebnega. Ne vemo, koliko časa bo to trajalo, a bom vsekakor užival v vsakem trenutku," je še povedal Pogačar, ki je kmalu zatem že 55. doslej na odru za zmagovalce poziral v rumeni majici.

tadej pogačar dirka po franciji tretja etapa zmaga rumena majica

Pogačar pometel s tekmeci in že ujel rumeno majico na Touru

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KOMENTARJI1

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Podlesničar
06. 07. 2026 18.25
Spet pod gasom... 😆 Kera komedija.
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