Kolesarstvo

Neporaženi Pogačar o petih spomenikih niti ne razmišlja

Bruselj, 05. 04. 2026 17.53 pred 10 urami 3 min branja 5

Avtor:
Jakob Batič
Tadej Pogačar in Mathieu van der Poel

Tadej Pogačar tudi po tretjem nastopu na enodnevnih klasikah v tej sezoni še ne pozna poraza. Po Milano–Sanremu je dobil tudi drugi spomenik sezone, dirko po Flandriji, in odprl vprašanje, ali je mogoče, da bi v eni sezoni osvojil vseh pet. Skromno pravi, da o tem sploh ne razmišlja.

Za Pogačarja je bila to že 12. spomeniška zmaga.
FOTO: Profimedia

Tadeju Pogačarju gre v letu 2026 vse kot po maslu. Uvodoma je po pričakovanjih dobil Strade Bianche, pred dvema tednoma pa je že izpolnil enega glavnih ciljev sezone, ko je prišel do premierne zmage na prvi spomeniški klasiki sezone od Milana do Sanrema.

Da je v odlični formi, je še enkrat več pokazal z drugo zaporedno in skupno tretjo zmago na dirki po Flandriji, kjer se je od zadnjega konkurenta Mathieuja van der Poela odlepil 18 kilometrov pred ciljem.

Pogačar o Roubaixu še ne razmišlja

Po novi suvereni zmagi se vse bolj poraja vprašanje, ali bo slovenski šampion prihodnji teden dobil še Pariz–Roubaix. To je še edini spomenik, ki mu manjka v izjemni beri zmag, pri čemer je sam večkrat dejal, da je prav "severni pekel" njegov glavni cilj letošnje sezone.

"Naslednjo nedeljo nas čaka izjemno težka dirka, ampak bom poskusil. Zelo zahtevno bo, zato o tem zdaj ne želim razmišljati. Šel bom iz dirke v dirko," se je Pogačar na cilju dirke po Flandriji že zazrl v naslednji izziv.

Pogačar je na Pariz–Roubaix nastopil le lani, ko je osvojil drugo mesto.
FOTO: Profimedia

Najbolj optimistični navijači verjamejo, da mu lahko v tej sezoni uspe, kar je dolgo veljalo za nemogoče: dobiti vseh pet spomenikov. "Že dobiti eno dirko je izjemno zahtevno, vse se ti mora poklopiti. Zato zdaj, po Sanremu in Flandriji, ne razmišljam o tem, da bi dobil vseh pet spomenikov," je pojasnil.

Na drugi spomeniški klasiki sezone se je Pogačar najprej otresel Remca Evenepoela, potem pa obračunal že z glavnim rivalom na enodnevnih dirkah van der Poelom, pri čemer sta skupaj dolgo sodelovala, da se Remco ne bi vrnil v ospredje.

For ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Remco? Nisem mu smel dati druge možnosti

"Bila je čudna situacija. Mathieu je bil zelo močan. Ko sva izgubila stik z Remcom, nisem vedel, ali si Mathieu želi, da bi Remco prišel nazaj. Začel sem dvomiti, da mu je sploh mar za to. Jaz pa si res nisem želel, da bi Remco prišel nazaj. Vsi ga poznamo, če mu daš drugo možnost, boš to kasneje obžaloval."

Na vprašanje, koga od omenjene dvojice se je v zaključku bolj bal, je odvrnil: "Oba. Na takšnih dirkah nikoli ne veš, saj so vsi na limitu. Marsikaj se lahko zgodi." Na zadovoljstvo slovenskih navijačev se je na koncu zgodilo tisto, kar se v kolesarskem svetu v zadnjih sezonah dogaja najpogosteje. Pogačar je imel najboljše noge in tako prišel do že svoje 12. spomeniške zmage v karieri.

Matej Mohorič je lahko zelo zadovoljen s svojim nastopom.
FOTO: Profimedia

Mohorič optimističen: V Roubaixu možen še boljši rezultat

Slovenske navijače lahko veseli tudi predstava Mateja Mohoriča, ki je kot kapetan ekipe Bahrain Victorious osvojil zavidljivo osmo mesto. Za prihodnjo nedeljo pa ima na Pariz–Roubaix, kot je razkril, še višje cilje.

"Bila je neverjetno težka dirka. Ekipi Red Bull in UAE sta jo odprli že zelo zgodaj, od tam naprej pa je bil boj za preživetje. Osmo mesto med najboljšimi na svetu je odličen rezultat, zelo ponosen sem nanj. Je tudi dobra popotnica za naslednji teden, ko bo dirka še bolj kaotična. Treba bo imeti več sreče. Je pa z nekaj sreče tam možen še boljši rezultat. Veselim se in upam, da bo tudi naslednji teden šlo tako dobro kot danes."

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tho mp son
05. 04. 2026 20.30
So mu zmago že odvzeli , zaradi vožnje v rdečo luč ? ŠE NE ?
Odgovori
-4
0 4
golobove drobtinice
05. 04. 2026 20.07
Čestitke!
Odgovori
+3
4 1
gullit
05. 04. 2026 18.42
Če bo naslednjo nedeljo osvojil Pariz-Roubaix potem lahko prvi v zgodovini osvoji vseh 5 spomenikov v eni sezoni. Bo pa zelo,zelo težko ker tam ni skoraj nič klancev, tam je Van der Poel veliki favorit, je najbolj močan na teh terenih. Držim pesti
Odgovori
+9
11 2
ReAnDa
05. 04. 2026 20.05
Menim, da je glede na videno, Tadej na treningih posvetil več tudi pospeševanjem v ravnini, kar je bilo vidno po zadnjem klancu.
Odgovori
+4
5 1
Rudar
05. 04. 2026 20.23
Res je.
Odgovori
+1
2 1
