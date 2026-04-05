Neporaženi Pogačar o petih spomenikih niti ne razmišlja

Tadeju Pogačarju gre v letu 2026 vse kot po maslu. Uvodoma je po pričakovanjih dobil Strade Bianche, pred dvema tednoma pa je že izpolnil enega glavnih ciljev sezone, ko je prišel do premierne zmage na prvi spomeniški klasiki sezone od Milana do Sanrema.
Da je v odlični formi, je še enkrat več pokazal z drugo zaporedno in skupno tretjo zmago na dirki po Flandriji, kjer se je od zadnjega konkurenta Mathieuja van der Poela odlepil 18 kilometrov pred ciljem.
Pogačar o Roubaixu še ne razmišlja
Po novi suvereni zmagi se vse bolj poraja vprašanje, ali bo slovenski šampion prihodnji teden dobil še Pariz–Roubaix. To je še edini spomenik, ki mu manjka v izjemni beri zmag, pri čemer je sam večkrat dejal, da je prav "severni pekel" njegov glavni cilj letošnje sezone.
"Naslednjo nedeljo nas čaka izjemno težka dirka, ampak bom poskusil. Zelo zahtevno bo, zato o tem zdaj ne želim razmišljati. Šel bom iz dirke v dirko," se je Pogačar na cilju dirke po Flandriji že zazrl v naslednji izziv.
Najbolj optimistični navijači verjamejo, da mu lahko v tej sezoni uspe, kar je dolgo veljalo za nemogoče: dobiti vseh pet spomenikov. "Že dobiti eno dirko je izjemno zahtevno, vse se ti mora poklopiti. Zato zdaj, po Sanremu in Flandriji, ne razmišljam o tem, da bi dobil vseh pet spomenikov," je pojasnil.
Na drugi spomeniški klasiki sezone se je Pogačar najprej otresel Remca Evenepoela, potem pa obračunal že z glavnim rivalom na enodnevnih dirkah van der Poelom, pri čemer sta skupaj dolgo sodelovala, da se Remco ne bi vrnil v ospredje.
Remco? Nisem mu smel dati druge možnosti
"Bila je čudna situacija. Mathieu je bil zelo močan. Ko sva izgubila stik z Remcom, nisem vedel, ali si Mathieu želi, da bi Remco prišel nazaj. Začel sem dvomiti, da mu je sploh mar za to. Jaz pa si res nisem želel, da bi Remco prišel nazaj. Vsi ga poznamo, če mu daš drugo možnost, boš to kasneje obžaloval."
Na vprašanje, koga od omenjene dvojice se je v zaključku bolj bal, je odvrnil: "Oba. Na takšnih dirkah nikoli ne veš, saj so vsi na limitu. Marsikaj se lahko zgodi." Na zadovoljstvo slovenskih navijačev se je na koncu zgodilo tisto, kar se v kolesarskem svetu v zadnjih sezonah dogaja najpogosteje. Pogačar je imel najboljše noge in tako prišel do že svoje 12. spomeniške zmage v karieri.
Mohorič optimističen: V Roubaixu možen še boljši rezultat
Slovenske navijače lahko veseli tudi predstava Mateja Mohoriča, ki je kot kapetan ekipe Bahrain Victorious osvojil zavidljivo osmo mesto. Za prihodnjo nedeljo pa ima na Pariz–Roubaix, kot je razkril, še višje cilje.
"Bila je neverjetno težka dirka. Ekipi Red Bull in UAE sta jo odprli že zelo zgodaj, od tam naprej pa je bil boj za preživetje. Osmo mesto med najboljšimi na svetu je odličen rezultat, zelo ponosen sem nanj. Je tudi dobra popotnica za naslednji teden, ko bo dirka še bolj kaotična. Treba bo imeti več sreče. Je pa z nekaj sreče tam možen še boljši rezultat. Veselim se in upam, da bo tudi naslednji teden šlo tako dobro kot danes."
