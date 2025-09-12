Svetli način
Pogačar po krajšem odmoru spet na kolesu v Quebecu

Quebec, 12. 09. 2025 16.20 | Posodobljeno pred eno minuto

Tadej Pogačar, najboljši kolesar na svetu, se bo po dobrem mesecu in pol premora spet vrnil na dirke. Pred njim sta dva nastopa na kanadskih klasikah, danes bo dirkal na veliki nagradi Quebeca, v nedeljo pa še na veliki nagradi Montreala, slednjo je dobil lani in tudi leta 2022.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar FOTO: AP

Quebec Tadeju Pogačarju doslej ni najbolj ustrezal. Lani je zasedel sedmo mesto, letos pa mu gre na roke poteza organizatorjev, ki so otežili zadnja dva kilometra proge, kar daje slovenskemu asu večje možnosti.

"Vsekakor gremo na zmago. Ni pa nujno, da bom jaz tisti, ki jo bo napadal, čeprav sem vesel spremembe v zadnjih kilometrih. Tudi Jhonatanu Narvaezu ustreza trasa, tudi on je kandidat za zmago, pa še kdo drug od naših," je še pred mesecem na svoji dirki v Komendi razlagal Pogačar, kolesar ekipe UAE Emirates-XRG.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V njej bodo poleg Slovenca in Ekvadorca vozili še Američan Brandon McNulty, Nemec Nils Politt, Francoz Pavel Sivakov, Belgijec Tim Wellens in Britanec Adam Yates, se pravi večina ekipe, ki jo je imel Slovenec v pomoč tudi pri svoji zmagi na Touru.

Od Slovencev sta na startni listi tudi Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), ki je bil leta 2023, ko Pogačar ni nastopil, v Quebecu peti, in Jan Tratnik (Red Bull-Bora-hansgrohe).

Lani je v Quebecu zmagal Avstralec Michael Matthews, ki je s tremi zmagami tudi najuspešnejši tekmovalec dirke, ta je del svetovne serije od leta 2010.

