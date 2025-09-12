Pogačar po krajšem odmoru spet na kolesu v Quebecu

Quebec Tadeju Pogačarju doslej ni najbolj ustrezal. Lani je zasedel sedmo mesto, letos pa mu gre na roke poteza organizatorjev, ki so otežili zadnja dva kilometra proge, kar daje slovenskemu asu večje možnosti.
"Vsekakor gremo na zmago. Ni pa nujno, da bom jaz tisti, ki jo bo napadal, čeprav sem vesel spremembe v zadnjih kilometrih. Tudi Jhonatanu Narvaezu ustreza trasa, tudi on je kandidat za zmago, pa še kdo drug od naših," je še pred mesecem na svoji dirki v Komendi razlagal Pogačar, kolesar ekipe UAE Emirates-XRG.
V njej bodo poleg Slovenca in Ekvadorca vozili še Američan Brandon McNulty, Nemec Nils Politt, Francoz Pavel Sivakov, Belgijec Tim Wellens in Britanec Adam Yates, se pravi večina ekipe, ki jo je imel Slovenec v pomoč tudi pri svoji zmagi na Touru.
Od Slovencev sta na startni listi tudi Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), ki je bil leta 2023, ko Pogačar ni nastopil, v Quebecu peti, in Jan Tratnik (Red Bull-Bora-hansgrohe).
Lani je v Quebecu zmagal Avstralec Michael Matthews, ki je s tremi zmagami tudi najuspešnejši tekmovalec dirke, ta je del svetovne serije od leta 2010.
