Pogačar po krajšem odmoru spet na kolesu v Quebecu

Quebec Tadeju Pogačarju doslej ni najbolj ustrezal. Lani je zasedel sedmo mesto, letos pa mu gre na roke poteza organizatorjev, ki so otežili zadnja dva kilometra proge, kar daje slovenskemu asu večje možnosti.

"Vsekakor gremo na zmago. Ni pa nujno, da bom jaz tisti, ki jo bo napadal, čeprav sem vesel spremembe v zadnjih kilometrih. Tudi Jhonatanu Narvaezu ustreza trasa, tudi on je kandidat za zmago, pa še kdo drug od naših," je še pred mesecem na svoji dirki v Komendi razlagal Pogačar, kolesar ekipe UAE Emirates-XRG.