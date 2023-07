Iskreni Pogačar ni skrival razočaranja: Upal sem, da bom danes v rumenem

Tadej Pogačar je pred kronometrom skromno napovedal, da bo skušal pridobiti par sekund. Na drugi strani je Jonas Vingegaard ponovil besede z začetka Toura, da o končnem zmagovalcu ne bodo odločale sekunde. Mnogi so ob tem povzdignili obrvi, a izjemni 26-letnik si je na 16. etapi pritrdil kar sam. Prednost v skupnem seštevku je povečal na 1:48 in pokazal, da bo razlika med najboljšima najverjetneje res večja, kot je dolgo kazalo. Izčrpani Pogačar v cilju ni skrival razočaranja, a je zatrdil, da bo poskušal do konca. Za preobrat ima še dve priložnosti.

Po izrazu na obrazu ni bilo dvoma: Tadej Pogačar je v cilj 16. etape prišel na robu moči. Ko v dobrih 22 kilometrih Wouta van Aerta uženeš za minuto in 13 sekund, si zagotovo odpeljal vrhunsko. Tadeju Pogačarju je na 16. etapi to tudi uspelo, a težava zanj je, da je bil Jonas Vingegaard še hitrejši. Na koncu je v cilj pripeljal z ogromno prednostjo 1:38. Vidno izmučeni Pogačar, ki si je kasneje sicer vzel čas za slovenske navijače, je priznal, da se v drugem delu kronometra res ni počutil najbolje, in dodal: "Še vedno mi je uspel precej soliden čas. Občutek sem imel, da mi gre v redu." Potem ko je Vingegaard Pogačarja na peti etapi ugnal za več kot minuto, je slovenski as iz dneva v dan topil razliko. Ta je pred kronometrom znašala pičlih deset sekund, kar je napovedovalo dramatičen zadnji teden, sedaj pa se zdi, da kapetan Emiratov za morebitno tretjo zmago na Touru potrebuje pravi čudež. "Razlika je velika, česar si nisem želel. Upal sem, da bom danes v rumenem, a tako je. Upam, da bom imel jutri dobre noge." "Tadej je bil odličen, Jonas fenomenalen," je razplet kronometra komentiral Pogačarjev športni direktor Andrej Hauptman. Če bo deževalo, bo na Col de la Lozu zanimivo ... "Sploh če bo jutri deževalo, lahko obljubim, da bo zanimivo. Pred nami sta še dve zelo zahtevni etapi, verjetno najtežji na letošnjem Touru. Vse se še lahko zgodi, vsak ima lahko slab dan," kljub neugodnemu torkovemu razpletu ostaja optimističen 24-letnik s Klanca pri Komendi. Priložnost za preobrat ponujata predvsem sreda in sobota. Na 17. etapi čakajo kolesarje štirje kategorizirani vzponi, pri čemer je zadnji ekstra kategorije na Col de la Loze, ki je z 2304 metri nadmorske višine najvišja točka letošnje trase. Na sobotni trasi je razporejenih kar šest kategoriziranih vzponov, od tega sta zadnja prve kategorije. Priložnosti bo torej še dovolj, vendar se zdi naloga v tem trenutku na meji mogočega predvsem zaradi izjemne forme kapetana Jumbo-Visme. Lanski zmagovalec je nekaj šibkosti pokazal le na šesti etapi, potem je osem sekund izgubil na deveti, odtlej pa se mu Pogačar kljub številnim poskusom ni uspel več odlepiti. "Skovali bomo načrt. Ni lahko pridobiti dve minuti, ampak bomo poskušali," Pogačar vseeno obljublja napet zaključek 110. dirke po Franciji, ki bo ne glede na končni razplet v zgodovino šla kot ena najbolj razburljivih.