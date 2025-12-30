Naslovnica
Kolesarstvo

Pogačar po mnenju svetovnih novinarjev peti najboljši športnik na svetu

Ljubljana, 30. 12. 2025 08.01 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
STA
Tadej Pogačar

Švedski skakalec s palico Armand Duplantis in španska nogometašica Aitana Bonmati sta najboljša športnika v letu 2025 po izboru Mednarodnega združenja športnih novinarjev (Aips). Sloviti švedski atlet je bil drugič zaporedoma izbran za najboljšega športnika leta, slovenski kolesar Tadej Pogačar pa je zasedel peto mesto.

Armand Duplantis
Armand Duplantis
FOTO: Profimedia

V glasovanju je sodelovalo rekordnih 836 novinarjev iz 121 držav. Za Armandom Duplantisom, ki je osvojil 1182 točk, sta se uvrstila španski teniški igralec Carlos Alcaraz (784) in francoski nogometaš Ousmane Dembele (713), medtem ko je petouvrščeni Tadej Pogačar zbral 410 točk.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: Profimedia

V ženski konkurenci sta se za Aitana Bonmati (824) uvrstili kenijska atletinja Beatrice Chebet (453) in beloruska teniška igralka Arina Sabalenka (446).

tadej pogačar armand duplantis

Pogačar zrežiral novo zgodovinsko sezono za slovensko kolesarstvo

Divji petelin
30. 12. 2025 08.50
Saj mednarodno na tem nivoju ne želijo, da je najboljši iz Slovenije, žal tako je, vsaka čast Duplantisu kako skače, samo ni to primerjava z nadčloveškimi obremenitvami kolesarjev in Pogačarja...
bibaleze
