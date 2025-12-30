Pogačar po mnenju svetovnih novinarjev peti najboljši športnik na svetu

V glasovanju je sodelovalo rekordnih 836 novinarjev iz 121 držav. Za Armandom Duplantisom, ki je osvojil 1182 točk, sta se uvrstila španski teniški igralec Carlos Alcaraz (784) in francoski nogometaš Ousmane Dembele (713), medtem ko je petouvrščeni Tadej Pogačar zbral 410 točk.
V ženski konkurenci sta se za Aitana Bonmati (824) uvrstili kenijska atletinja Beatrice Chebet (453) in beloruska teniška igralka Arina Sabalenka (446).
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.