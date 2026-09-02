Pogačar po operaciji ključnice že zapustil bolnišnico

Tadej Pogačar je na Dirki po Španiji doživel hud padec pri hitrosti 66 km/h. Potem ko je zadel ob kamen in padel na tla, si je v trenutku, ki je zanj pomenil konec dirke, zlomil ključnico in sedmo vratno vretence (C7), utrpel številne ureznine po obrazu, rokah in telesu ter staknil pretres možganov. Z odstopom je izgubil možnost za zmago na Vuelti, vprašljiva pa je postala tudi uresničitev preostalih ciljev v sezoni, med katere so sodili svetovno prvenstvo, domače evropsko prvenstvo v Sloveniji in Dirka po Lombardiji.
Za Pogačarja je bil to sploh prvi odstop na kateri od tritedenskih dirk v karieri. Pred letošnjo Vuelto je vse svoje nastope na Grand Tourih končal med najboljšo trojico. V Španijo se je vrnil prvič po letu 2019 in lovil še edino zmago na tritedenskih dirkah, ki mu je manjkala.
Zaradi pretresa možganov je bila operacija zamaknjena, saj bi vključevala anestezijo, ki bi vplivala na živčni sistem in posledično morda upočasnila zdravljenje pretresa. Operativni poseg je v Barceloni opravil priznani ortopedski kirurg Xavier Mir, ki opravlja operacije tudi za številne dirkače razreda MotoGP, ki si poškodujejo zgornje okončine. "Vse je šlo gladko, Tadej pa bo ostal v bolnišnici še nekaj dni na opazovanju po operaciji," je po posegu sporočil vodja zdravniške službe UAE Team Emirates-XRG Adrian Rotunno.
Po poročanju italijanskega časnika La Gazzetta dello Sport naj bi Pogačar dva dni po operaciji že zapustil bolnišnico v Dexeusu in odšel v domačo oskrbo. Pozornost bo zdaj usmerjena v rehabilitacijo Slovenca ter ali bi obstajala še kakšna možnost, da se svetovni prvak morda na tekmovanja lahko vrne že pred koncem letošnje kolesarske sezone. Kolesar s Klanca pri Komendi je imel v programu nastope na svetovnem in evropskem prvenstvu ter za konec sezone še na spomeniku po Lombardiji, a za zdaj bo treba še nekoliko počakati, ali bo lahko najboljši kolesar sveta nastopil na kateri izmed omenjenih dirk.
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