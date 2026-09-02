Pogačar po operaciji ključnice že zapustil bolnišnico

Tadej Pogačar je na Dirki po Španiji doživel hud padec pri hitrosti 66 km/h. Potem ko je zadel ob kamen in padel na tla, si je v trenutku, ki je zanj pomenil konec dirke, zlomil ključnico in sedmo vratno vretence (C7), utrpel številne ureznine po obrazu, rokah in telesu ter staknil pretres možganov. Z odstopom je izgubil možnost za zmago na Vuelti, vprašljiva pa je postala tudi uresničitev preostalih ciljev v sezoni, med katere so sodili svetovno prvenstvo, domače evropsko prvenstvo v Sloveniji in Dirka po Lombardiji.

Tadej Pogačar FOTO: Instagram - Tadej Pogačar

Za Pogačarja je bil to sploh prvi odstop na kateri od tritedenskih dirk v karieri. Pred letošnjo Vuelto je vse svoje nastope na Grand Tourih končal med najboljšo trojico. V Španijo se je vrnil prvič po letu 2019 in lovil še edino zmago na tritedenskih dirkah, ki mu je manjkala.

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Zaradi pretresa možganov je bila operacija zamaknjena, saj bi vključevala anestezijo, ki bi vplivala na živčni sistem in posledično morda upočasnila zdravljenje pretresa. Operativni poseg je v Barceloni opravil priznani ortopedski kirurg Xavier Mir, ki opravlja operacije tudi za številne dirkače razreda MotoGP, ki si poškodujejo zgornje okončine. "Vse je šlo gladko, Tadej pa bo ostal v bolnišnici še nekaj dni na opazovanju po operaciji," je po posegu sporočil vodja zdravniške službe UAE Team Emirates-XRG Adrian Rotunno.