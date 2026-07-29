Pogačar po petem slavju na Touru povečal naskok na svetovni lestvici

Sedemindvajsetletnik s Klanca pri Komendi Tadej Pogačar je minuli konec tedna petič slavil na dirki vseh dirk in se pridružil še četverici kolesarjev s petimi zmagami na Touru. S tem je kolesar ekipe UAE Emirates-XRG ostal krepko vodilni tudi na danes posodobljeni svetovni lestvici Uci, kjer ima zdaj 11.322 točk.

Tadej Pogačar je z novo zmago na Dirki po Franciji še povečal svojo prednost na lestvici Mednarodne kolesarske zveze Uci.

Na drugo mesto je napredoval Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe), ki je tudi dirko po Franciji sklenil na drugem mestu z zaostankom 6:26 minute za Pogačarjem. Belgijec je pri 6957 točkah, s čimer je prehitel Danca Vingegaarda (Visma-Lease a Bike). Ta je po padcu predčasno odstopil od Toura ter je pri 6866 točkah.

Blizu je tudi Pogačarjev moštveni kolega pri emiratih, Mehičan Isaac Del Toro (6834). Mladi 22-letnik je osvojil skupno tretje mesto na dirki in belo majico za najboljšega mladega kolesarja na Touru. Med prvo deseterico so še Francoz Paul Seixas, Britanec Tom Pidcock, Belgijec Jasper Philipsen, Danca Mattias Skjelmose in Mads Pedersen ter Nizozemec Mathieu van der Poel.

Od preostalih Slovencev je Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe), ki letos ni nastopil na francoski pentlji, izgubil 38 mest in je zdaj 77. kolesar sveta (1048 točk). Med prvo dvestoterico sta še člana ekipe Bahrain Victorious, Matej Mohorič (672) na 132. in Jakob Omrzel (498) na 185. mestu.