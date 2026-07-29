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Kolesarstvo

Pogačar po petem slavju na Touru povečal naskok na svetovni lestvici

Montreux, 29. 07. 2026 09.52 pred eno minuto 2 min branja 2

Avtor:
R.S. STA
Tadej Pogačar

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je še naprej krepko vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze Uci. Po že petem slavju na dirki po Franciji je slovenski as na svetovni lestvici še povečal naskok pred najbližjimi zasledovalci, na drugo mesto se je po odstopu Danca Jonasa Vingegaarda prebil Belgijec Remco Evenepoel.

Sedemindvajsetletnik s Klanca pri Komendi Tadej Pogačar je minuli konec tedna petič slavil na dirki vseh dirk in se pridružil še četverici kolesarjev s petimi zmagami na Touru. S tem je kolesar ekipe UAE Emirates-XRG ostal krepko vodilni tudi na danes posodobljeni svetovni lestvici Uci, kjer ima zdaj 11.322 točk. 

Tadej Pogačar je z novo zmago na Dirki po Franciji še povečal svojo prednost na lestvici Mednarodne kolesarske zveze Uci.
Tadej Pogačar je z novo zmago na Dirki po Franciji še povečal svojo prednost na lestvici Mednarodne kolesarske zveze Uci.
FOTO: Profimedia

Na drugo mesto je napredoval Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe), ki je tudi dirko po Franciji sklenil na drugem mestu z zaostankom 6:26 minute za Pogačarjem. Belgijec je pri 6957 točkah, s čimer je prehitel Danca Vingegaarda (Visma-Lease a Bike). Ta je po padcu predčasno odstopil od Toura ter je pri 6866 točkah.

Posodobljena svetovna lestvica Uci po odpeljani Dirki po Franciji.
Posodobljena svetovna lestvica Uci po odpeljani Dirki po Franciji.
FOTO: Sofascore.com

Blizu je tudi Pogačarjev moštveni kolega pri emiratih, Mehičan Isaac Del Toro (6834). Mladi 22-letnik je osvojil skupno tretje mesto na dirki in belo majico za najboljšega mladega kolesarja na Touru. Med prvo deseterico so še Francoz Paul Seixas, Britanec Tom Pidcock, Belgijec Jasper Philipsen, Danca Mattias Skjelmose in Mads Pedersen ter Nizozemec Mathieu van der Poel.

Od preostalih Slovencev je Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe), ki letos ni nastopil na francoski pentlji, izgubil 38 mest in je zdaj 77. kolesar sveta (1048 točk). Med prvo dvestoterico sta še člana ekipe Bahrain Victorious, Matej Mohorič (672) na 132. in Jakob Omrzel (498) na 185. mestu.

Preberi še Koliko je s peto zmago na Dirki po Franciji v žep pospravil Pogačar?

Seštevek točk najboljših osmih slovenskih kolesarjev na lestvici držav še naprej zadošča za četrto mesto Slovenije (14.365 točk). Na vrhu je Belgija (22.493), medtem ko je Francija (19.070) na drugem mestu prehitela Dansko (18.489).

Urška Žigart je 38. kolesarka sveta.
Urška Žigart je 38. kolesarka sveta.
FOTO: Profimedia

V ženski konkurenci je na vrhu prepričljivo Nizozemka Demi Vollering s 6705 točkami. Skoraj 2000 točk zaostaja Španka Paula Blasi. Tretja je še ena Nizozemka Anna van der Breggen. Najboljša Slovenka Urška Žigart (1465) je pridobila eno mesto in je zdaj 38. kolesarka sveta. Od Slovenk je med najboljšimi 200 kolesarkami še Nika Bobnar (357) na 128. mestu.

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L7
29. 07. 2026 11.29
Podatki se ne ujemajo! Mislim?🤦 Kot, da bi nesel sliko od moje žene na občino za mojo osebno!
Odgovori
+1
1 0
EntityOne
29. 07. 2026 10.50
Posodobite sliko lestvice. Prikazuje rezultate, kakršni so bili dne 21.07.2026 in torej ne vključuje rezultatov Toura.
Odgovori
+2
2 0
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