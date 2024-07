Pogačar po sedmi etapi: Do cilja je še dolga pot

OGLAS

"Začel sem zelo dobro, imel sem dobre noge, potem pa sem na vzponu nekoliko pretiraval in mislim, da sem najbolj trpel na samem vrhu. Proti koncu etape je bilo lepo in v današnjem kronometru sem res užival. Izgubiti proti Remcu, proti svetovnemu prvaku, trenutno najboljšemu kronometristu na svetu, je res dober občutek in lahko sem zadovoljen z današnjo predstavo," je misli po sedmi etapi strnil Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki je na 25,3 km dolgi trasi med Nuits-Saint-Georgesom in Gevrey-Chambertinom zaostal le za Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step).

Tadej Pogačar FOTO: AP icon-expand

"Zagotovo bi si danes želel osvojiti etapno zmago, a kot sem rekel, je proti Remcu v kronometru res težko. Vendar sem pridobil čas pred Primožem, Jonasom in drugimi fanti, tako da sem lahko res zadovoljen. Zdaj moram paziti na Remca, saj je nekoliko bližje, prav tako pa tudi na Jonasa in Primoža, saj mislim, da lahko v naslednjih gorskih etapah pokažeta dobre noge. Ampak ne bom se pretirano obremenjeval, do cilja je še dolga pot," je dodal še naprej v rumeno majico oblečeni Pogačar.

25-letni Slovenec je za leto mlajšim Belgijcem zaostal 13 sekund, a si je pred rojakom Primožem Rogličem (Red Bull-BORA-hansgrohe) privozil 22 pred Jonasom Vingegaardom (Visma Lease a Bike) pa dodatnih 25 sekund prednosti. Evenepoel je tako v skupnem seštevku skočil na drugo mesto in sedaj za Pogačarjem zaostaja 33 sekund, Vingegaard ima po novem minuto in 15 sekund zaostanka, Roglič pa za rojakom zaostaja minuto in 36 sekund.

Skupni seštevek po sedmi etapi FOTO: Sofascore.com icon-expand

V soboto bo na sporedu nova ravninska etapa od Semur-en-Auxoisa do Colombey-les-deux-Eglisesa, dolga 183 kilometrov, ki bo kolesarje soočila z 2400 višinskimi metri. Pred prvim prostim dnem bo v nedeljo sledila še 199 kilometrov dolga hribovita etapa v Troyesu. "Mislim, da letos na Touru težke etape prihajajo proti koncu in takrat bodo telesa že utrujena, tako da bomo lahko videli večje razlike. Zato smo si za zdaj vsi precej blizu, ampak meni je vseeno bolje biti v ospredju kot v ozadju, tako da je drugo mesto danes zame dovolj dober rezultat," je pred nadaljevanjem Toura še povedal Pogačar.