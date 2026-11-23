Pogovori z različnimi mediji so bili del dogodka agencije njegovega dolgoletnega agenta Alexa Carere, na katerem je Tadej Pogačar konec tedna s prijatelji in povabljenimi gosti igral padel. Poškodbe z Vuelte, na kateri si je ob padcu v osmi etapi zlomil ključnico in vratno vretence, so sodeč po posnetkih in fotografijah z dogodka preteklost.

Tadej Pogačar FOTO: Profimedia

Spomini na tedne po nesreči pa ostajajo živi. "Prve dni v bolnišnici je bilo v redu, tudi ko sem prišel domov, je bilo tako. Po nekaj dneh doma pa je bilo razpoloženje vse slabše. Depresija ni ravno primerna beseda, ampak ne smemo se je bati izreči. V tistih trenutkih to nisem bil jaz, težko sploh razložim," je v pogovoru, ki ga med drugim navajajo TNT Sports, Cyclingnews in Gazzetta dello Sport, razlagal Pogačar. Slabe tri mesece po padcu v Španiji je prepričan, da se lahko vrne na vrh. "Trenutno se počutim odlično. Treniram in nestrpno čakam, da lahko začnem tekmovati. Prepričan sem, da se lahko vrnem na isto ali celo višjo raven," je tekmece opozoril Pogačar.

Tadej Pogačar je odstopil v osmi etapi letošnje Vuelte FOTO: Profimedia

V različnih pogovorih se je odzval tudi na izjavo belgijske legende Eddyja Merckxa. Ta je v enem od intervjujev dodal, da bi lahko bil Pogačar edini, ki bi v eni sezoni lahko dobil vse tri tritedenske dirke, kar ni uspelo še nikomur. "Merckx je rekel, da bi lahko dirkal na Giru, Touru in Vuelti v eni sezoni? Tega ne morem izključiti, pravzaprav bom to prej ali slej poskusil, ampak zagotovo ne v 2027," je Belgijcu odgovoril slovenski as.

Tadej Pogačar FOTO: Profimedia

Koledar Pogačarjevih dirk za leto 2027 še ni znan. Razkril ga bo predvidoma 18. decembra na medijskem dnevu ekipe UAE Team Emirates-XRG ob pripravah v Španiji. A cilji ostajajo povezani z dirkami, ki jih v karieri še ni dobil, med njimi izstopata Pariz-Roubaix in španska pentlja. "V naslednji sezoni me boste po vsej verjetnosti videli na Touru v lovu na šesto skupno zmago. Pariz-Roubaix? To je zagotovo eden od mojih ciljev. Poskušati dobiti to dirko je zares fascinanten in zapleten izziv. V nasprotnem primeru te dirke ne bi poimenovali severni pekel," je o ciljih za prihodnost govoril Pogačar.

Tadej Pogačar FOTO: Profimedia