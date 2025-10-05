Pogačar po zlatu na SP še po evropsko krono

Konkurenca bo glede na zvezdniška imena in krajšo traso celo bolj zaostrena kot na nedavnem SP v Ruandi, med glavne izzivalce 27-letnega Slovenca pa sodijo predvsem Danec Jonas Vingegaard, Belgijec Remco Evenepoel in Portugalec Joao Almeida.
Slovenija je doslej na EP sicer osvojila štiri zlate, tri srebrne in šest bronastih kolajn, a nobene v članski konkurenci. V teh cestne dirke in vožnja na čas na EP potekajo šele od leta 2016. Najboljšo slovensko uvrstitev na članskih dirkah imata Luka Mezgec in Tadej Pogačar s petim mestom. Kolesarji se bodo, kot piše STA, na pot iz Privasa podali ob 11.45, ciljno črto v Guilherand-Grangesu pa prečkali okoli 17. ure.
Čaka jih 202,5 km dolga in razgibana trasa po departmaju Ardeche. Daljši klanec na Saint Romain de Lerps (7 km/7,2 %) bodo prečkali trikrat v prvih 135 km, vmes pa dvakrat še krajši, a strmejši Val d'Enfer (1,6 km/9,7 %). Prav slednji nato kolesarje ob prihodu na zadnjo krožno traso čaka še štirikrat, zadnjič šest km pred ciljem.
V slovenski reprezentanci bo vse podrejeno kapetanu, v selekciji Uroša Murna so se znašli štirje člani, ki so nastopili tudi v Ruandi. To so, kot še piše STA, Matej Mohorič, Domen Novak, Matevž Govekar in Jaka Primožič, ob njih pa bodo še Tilen Finkšt, Anže Skok in Mihael Štajnar.
