Kolesarstvo

Pogačar po zlatu na SP še po evropsko krono

Lyon, 05. 10. 2025 07.07 | Posodobljeno pred 45 minutami

Avtor
M.J.
Evropsko prvenstvo v kolesarstvu v francoskem departmaju Ardeche se bo končalo s cestno dirko članov. Glavni favorit bo slovenski as Tadej Pogačar, ki bo teden dni po drugem naslovu svetovnega prvaka skušal osvojiti še prvo evropsko krono.

Trasa evropskega prvenstva v kolesarstvu 2025
Trasa evropskega prvenstva v kolesarstvu 2025 FOTO: Twitter
Konkurenca bo glede na zvezdniška imena in krajšo traso celo bolj zaostrena kot na nedavnem SP v Ruandi, med glavne izzivalce 27-letnega Slovenca pa sodijo predvsem Danec Jonas Vingegaard, Belgijec Remco Evenepoel in Portugalec Joao Almeida.

Slovenija je doslej na EP sicer osvojila štiri zlate, tri srebrne in šest bronastih kolajn, a nobene v članski konkurenci. V teh cestne dirke in vožnja na čas na EP potekajo šele od leta 2016. Najboljšo slovensko uvrstitev na članskih dirkah imata Luka Mezgec in Tadej Pogačar s petim mestom. Kolesarji se bodo, kot piše STA, na pot iz Privasa podali ob 11.45, ciljno črto v Guilherand-Grangesu pa prečkali okoli 17. ure.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar FOTO: Profimedia

Čaka jih 202,5 km dolga in razgibana trasa po departmaju Ardeche. Daljši klanec na Saint Romain de Lerps (7 km/7,2 %) bodo prečkali trikrat v prvih 135 km, vmes pa dvakrat še krajši, a strmejši Val d'Enfer (1,6 km/9,7 %). Prav slednji nato kolesarje ob prihodu na zadnjo krožno traso čaka še štirikrat, zadnjič šest km pred ciljem.

V slovenski reprezentanci bo vse podrejeno kapetanu, v selekciji Uroša Murna so se znašli štirje člani, ki so nastopili tudi v Ruandi. To so, kot še piše STA, Matej Mohorič, Domen Novak, Matevž Govekar in Jaka Primožič, ob njih pa bodo še Tilen Finkšt, Anže Skok in Mihael Štajnar.

