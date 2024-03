Pogačar po zmagi v Kataloniji utrdil prvo mesto na lestvici

Za Tadejem Pogačarjem je sanjski teden v Kataloniji. S štirimi etapnimi zmagami in enim drugim mestom je dobil sedemdnevno preizkušnjo svetovne serije in nekoliko povečal prednost pred tekmeci na vrhu lestvice. Na njem je sicer že 131 tednov zapovrstjo, skupno pa 141 tednov. 25-letnik s Klanca pri Komendi je v zadnjih 12 mesecih zbral 7458 točk, drugi je danski as Jonas Vingegaard s 6530,5 točke, tretji pa Belgijec Remco Evenepoel s 5677,6 točke.

Tako Vingegaard kot Evenepoel bosta ob Primožu Rogliču nastopila na dirki po Baskiji, ki bo potekala med 1. in 6. aprilom. Pogačar se bo v prihodnjih tednih posvetil pripravam na dirko po Italiji (4. do 26. maj), naslednjič pa bo dirkal na spomeniku Liege–Bastogne–Liege 21. aprila.

Med najboljšimi osmimi slovenskimi kolesarji, ki prispevajo v izkupiček države, so še Jan Tratnik na 124., Luka Mezgec na 288., Gal Glivar na 357., Matevž Govekar na 505. in Tilen Finkšt na 768. mestu. Zbir najboljših osmih slovenskih kolesarjev na lestvici držav še naprej zadostuje za tretje mesto. Slovenija ima 15.593 točk, več jih imata le Belgija (23.619) in Danska (19.264).

Ta teden bodo od Slovencev v svetovni seriji dejavni Mohorič, Tratnik, Govekar in Mezgec. Mohorič bo v nedeljo na startu prestižnega spomenika po Flandriji. Tam bodo nastopili tudi preostali trije, le da jih pred tem za razliko od Mohoriča čaka še sredina preizkušnja svetovne serije skozi Flandrijo.