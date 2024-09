Pogačar počaščen, da je postal del elitne druščine

"Prisotnih je veliko emocij, potrebujem nekaj dni," je uvodoma dejal Tadej Pogačar , ki je na 273,9 km dolgi trasi z okoli 4500 višinskih metrov glavnim tekmecem pobegnil 100 km do cilja in s prepričljivo zmago šokiral kolesarski svet. "Lansko svetovno prvenstvo sem končal bolj uničen. Mogoče zato, ker sem zdaj zmagal, lani pa končal na tretjem mestu. Zadnji krog in pol sem vozil na hlape, ampak bilo je vredno."

Slovenskemu zvezdniku je po zmagi čestital tudi Stephen Roche, ki je po Eddyju Merckxu leta 1987 postal drugi kolesar v zgodovini, ki je osvojil trojno krono kolesarstva (zmaga na Touru, Giru in svetovnem prvenstvu v eni sezoni). Desetletja sta bila omenjena kolesarja edina, ki jima je to uspelo, zdaj pa se je elitni druščini pridružil še 26-letni Slovenec: "V čast mi je, da sem ga končno lahko spoznal in naredil to, kar je uspelo njemu," je srečanje z legendarnim irskim kolesarjem po prestižni zmagi opisal Pogačar.