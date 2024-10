Pogačar podaljšal z emirati do 2030

"Neizmerno sem ponosen, da bom podaljšal svoj čas pri ekipi UAE Emirates. To je moj dom zadnjih pet let in preprosto si ne morem predstavljati, da bi bil kjerkoli drugje. Vse najboljše trenutke svoje kariere sem doživel pri tej ekipi, kar je dokaz odličnega dela celotnega osebja, vodstva, ekipnih kolegov in ostalih partnerjev, ki mi omogočajo, da nastopam na najvišji ravni. Ekipa mi omogoča najboljše možne pogoje za lov na zmage, kar je točno tisto, česar si želim," je ob podaljšanju pogodbe za spletno stran moštva povedal Tadej Pogačar.