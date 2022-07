Pogačar pokazal, da še ni rekel zadnje

Vse, kar so v zadnjih 24 urah zatrjevali v taboru UAE Emirates, se je izkazalo za resnično. Poraz Tadeja Pogačarja na 11. etapi je bil odraz neposrečene taktike in ne okužbe s koronavirusom, previsokih temperatur ali neustreznega prehranjevanja med etapo, kot so namigovali nekateri. Pogačar je z napadoma na Alpe d'Huezu pokazal, da še ni rekel zadnje. Jonasa Vingegaarda do Pariza čaka še obilo dela, če bo želel obdržati rumeno majico.

icon-expand Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard sta na 12. etapi bila boj mož na moža. Danec je obdržal 2:22 prednosti v skupnem seštevku. FOTO: AP "Vem, kaj je šlo včeraj (v sredo, op. a.) narobe. Bil sem neumen, da sem pokrival vse napade tekmecev. Na Galibierju sem se počutil dobro, na koncu pa sem pregorel. To se ne bo več ponovilo," je v cilju 12. etape na kultnem Alpe d'Huezu priznal Tadej Pogačar. Že po koncu sredine preizkušnje, ko je moral prvič v karieri predati rumeno majico, ni želel iskati izgovorov. Raje je poudaril, da je do Pariza še dolga pot in da se lahko še marsikaj spremeni. To je skušal doseči že dan kasneje. Najprej je potrpežljivo čakal, da je Jonas Vingegaard ostal le z enim pomočnikom. Ko se je to zgodilo, je v svojem slogu napadel. Dokazal si je, da lahko Trenutno vodilni kolesar dirke mu je uspel slediti, zato je Pogačar po nekaj sto metrih popustil in zopet je bila skupina favoritov nekoliko številčnejša. Kmalu zatem je volk s Klanca pri Komendi poskušal še enkrat. Zopet neuspešno, tako da je razlika v primerjavi z Vingegaardom ostala nespremenjena. Kljub temu je bil Pogačar v cilju zadovoljen. Povedal je, da si je znova povrnil samozavest: "Po tistem, kar se je zgodilo v sredo, nisem povsem verjel vase. Poskušal sem z napadi, a mi je Jonas vselej odgovoril. Žal se ga nisem uspel otresti, a še bom poskušal. Do konca bom dal vse, kar imam." icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Jumbo-Visma superiorna, a rumeno majico bo odločil boj mož na moža Tako kot v sredo je bilo tudi na drugi gorski etapi v Alpah razvidno, koliko boljšo ekipo ima ob sebi Vingegaard. Kolesarji Jumbo-Visme so na vznožje sklepnega vzpona prišli v petih, medtem ko je imel Pogačar ob sebi le še enega kolesarja. "Srečo imam, da me podpira verjetno najboljša ekipa na Letošnjem Touru," je bil realen danski kolesar. Dodal je, da do ekipnih kolegov goji popolno zaupanje, a se zaveda, da bo rumeno majico najverjetneje odločil boj mož na moža s Pogačarjem. "Takrat bom moral biti dovolj močan, da bom ubranil prednost," je povedal in dodal še: "Danes sem bil dovolj močan, da sem pokril njegove napade. A nisem vedel, ali imam noge, da bi ga napadel sam, zato nisem želel tvegati." PREBERI ŠE Slovenski navijači preplavili Alpe d'Huez: Je sploh še kdo ostal doma? Sledijo Pireneji in kronometer Po dveh izjemno zahtevnih alpskih etapah bodo naslednje preizkušnje nekoliko bolj prizanesljive tistim, ki ciljajo visoko v skupnem seštevku. Večje premike med najboljšimi se pričakuje od srede naprej. Najprej bodo dve gorski poslastici s ciljema na Peyragudesu in Hautacamu gostili Pireneji, v soboto pa sledi še 40-kilometrska vožnja na čas, kjer bi utegnile nastati velike razlike. Tadej Pogačar je v sredo izgubil pomembno bitko, a vojna za rumeno majico še nikakor ni zaključena. Da je pripravljen na boj, je znova dokazal na Alpe d'Huezu. V zadnjem tednu Toura bo še pestro ...