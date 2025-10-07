Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi KolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Kolesarstvo

Pogačar pokoril svet in Evropo, a se ne ustavlja: vpisal je novo zmago

Ljubljana, 07. 10. 2025 17.18 | Posodobljeno pred 33 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Simon Valant
Komentarji
16

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je po osvojenih naslovih svetovnega in evropskega prvaka nastopil tudi na enodnevni kolesarski dirki po treh dolinah Vareseja (Tre Valli Varesine), kjer je seveda vpisal novo zmago. Nastop mu je služil kot ogrevanje za zadnjo italijansko klasiko, zadnji spomenik sezone – enodnevno dirko po Lombardiji, ki ga čaka v soboto.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar FOTO: AP

Sveže okronani dvakratni svetovni prvak Tadej Pogačar je po zmagi na evropskem prvenstvu nastopil tudi na dirki po treh dolinah Vareseja. Tudi tokrat kolesarska karavana ni imela odgovora na njegov napad, ki ga je uprizoril približno 22 km pred ciljem, z njim pa še enkrat več prišel do prvega mesta. Na preizkušnji od Busto Arsizia do Vareseja (200,3 km) mu je to uspelo drugič v karieri (2022).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

S 45 sekundami zaostanka je nato v cilj pripeljala večja skupina, v kateri je ciljni sprint pripadel Dancu Albertu Withenu Philipsenu (Lidl-Trek), tretje mesto pa je zasedel Francoz Julian Alaphilippe (Tudor). 

Na dirki so nastopili še štirje Slovenci, tudi Primož Roglič, ki je končal na 13. mestu. Domen Novak je bil v službi Pogačarjevega pomočnika, Jan Tratnik (81. mesto) pa je pomagal Rogliču. Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) je zasedel 57. mesto.

To je bila že 19. zmaga v sezoni za Pogačarja, v kateri je ob osvojeni mavrični majici svetovnega prvaka v Kigaliju četrtič osvojil še dirko po Franciji, na štirih letošnjih spomenikih pa je bil na odru za zmagovalce. Med njimi je drugič v karieri osvojil Flandrijo in tretjič Liege-Bastogne-Liege.

Leta 2022 je Pogačar zmagal na dirki Tre Valli Varesine in s tem dosegel prvo zmago ekipe UAE Emirates-XRG na tem tekmovanju s častitljivo zgodovino, ki sega v leto 1919. Kot prvi Slovenec je na tej dirki leta 2019 slavil Roglič.

Pred najboljšim kolesarjem na svetu je tako le še zadnja enodnevna dirka sezone elitnih dirk svetovne serije World Tour - dirka po Lombardiji, kjer bo Pogačar v soboto skušal osvojiti rekordni peti zaporedni naslov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
kolesarstvo pogačar tre valli varesine roglič
Naslednji članek

Pogačar: Tre Valli Varesine kot ogrevanje za dirko po Lombardiji

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Podlesničar
07. 10. 2025 17.26
-7
Spet našvasan.... 😂
ODGOVORI
4 11
Teleport
07. 10. 2025 17.51
Kako si šele ti
ODGOVORI
0 0
Iqos
07. 10. 2025 17.26
-1
Hokus pokus ,čira čara simsalabim in čudežne palčke.
ODGOVORI
2 3
Šestka6
07. 10. 2025 17.18
+1
Čakam modre misli od tete petke
ODGOVORI
3 2
mahar123
07. 10. 2025 17.22
+0
danes je pojtrara,petka se z glavo buta v zid
ODGOVORI
2 2
mahar123
07. 10. 2025 17.23
+3
modre?..a ni rumena barva zavisti
ODGOVORI
5 2
ImamLastnoMnenje
07. 10. 2025 17.10
+15
Kralj ostaja kralj... takšnega šampiona v kolesarstvu Slovenija pred Pogačarjem ni imela in ga tudi po njem več ne bo!
ODGOVORI
17 2
Oliguma
07. 10. 2025 17.18
+4
Takšnih ni imel svet....razen par EPO frikov. Pride kmalu Rokoo bo kaj od Maurota in zabeljenih žgancih povedal.. 😆
ODGOVORI
6 2
bojst
07. 10. 2025 17.09
+10
Ne da bo poizkušal osvojiti peto zaporedno zmago po Lombardiji ampak kar rečmo, da jo bo osvojil. Sploh ni dvoma. Car. Najboljši od najboljših vseh časov.
ODGOVORI
13 3
pojtrarara
07. 10. 2025 17.05
-4
kako ni bil lo Primoža v ospredju... Primož je bil v prvi skupini za vodilnim, ki je stela okoli cca 25 kolesarjev... kaj ste vo novinarji gledali res ne vem...
ODGOVORI
5 9
JOKS klub
07. 10. 2025 16.53
+10
Zdaj je verjetno vsem skeptikom usta zaprl.
ODGOVORI
17 7
pojtrarara
07. 10. 2025 17.05
-8
ravno obratno se meni zdi
ODGOVORI
4 12
ljubim svojo državo
07. 10. 2025 16.52
+15
kapo dol
ODGOVORI
18 3
enapi
07. 10. 2025 17.10
-10
Vsaj kapo, klobuka pa niti približno ne.
ODGOVORI
1 11
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256