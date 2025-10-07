Pogačar pokoril svet in Evropo, a se ne ustavlja: vpisal je novo zmago

Sveže okronani dvakratni svetovni prvak Tadej Pogačar je po zmagi na evropskem prvenstvu nastopil tudi na dirki po treh dolinah Vareseja. Tudi tokrat kolesarska karavana ni imela odgovora na njegov napad, ki ga je uprizoril približno 22 km pred ciljem, z njim pa še enkrat več prišel do prvega mesta. Na preizkušnji od Busto Arsizia do Vareseja (200,3 km) mu je to uspelo drugič v karieri (2022).

S 45 sekundami zaostanka je nato v cilj pripeljala večja skupina, v kateri je ciljni sprint pripadel Dancu Albertu Withenu Philipsenu (Lidl-Trek), tretje mesto pa je zasedel Francoz Julian Alaphilippe (Tudor).

Na dirki so nastopili še štirje Slovenci, tudi Primož Roglič, ki je končal na 13. mestu. Domen Novak je bil v službi Pogačarjevega pomočnika, Jan Tratnik (81. mesto) pa je pomagal Rogliču. Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) je zasedel 57. mesto.

To je bila že 19. zmaga v sezoni za Pogačarja, v kateri je ob osvojeni mavrični majici svetovnega prvaka v Kigaliju četrtič osvojil še dirko po Franciji, na štirih letošnjih spomenikih pa je bil na odru za zmagovalce. Med njimi je drugič v karieri osvojil Flandrijo in tretjič Liege-Bastogne-Liege.

Leta 2022 je Pogačar zmagal na dirki Tre Valli Varesine in s tem dosegel prvo zmago ekipe UAE Emirates-XRG na tem tekmovanju s častitljivo zgodovino, ki sega v leto 1919. Kot prvi Slovenec je na tej dirki leta 2019 slavil Roglič.

Pred najboljšim kolesarjem na svetu je tako le še zadnja enodnevna dirka sezone elitnih dirk svetovne serije World Tour - dirka po Lombardiji, kjer bo Pogačar v soboto skušal osvojiti rekordni peti zaporedni naslov.