Pogačar je potrdil popolno dominacijo in slavil z velikim naskokom

Danes 25-letni slovenski as ni bil tako napadalno razpoložen, saj sta v zadnjem delu 145,3 km dolge etape z napadi poskusila njegova moštvena kolega, Španec Marc Soler in Portugalec Joao Almeida. Prvega so nato v vse bolj razredčeni glavnini hitro ujeli, ob koncu pa je poskus presenečenja spodletel tudi Portugalcu.

Pogačar je prvič pretegnil noge ob predzadnjem prečkanju Montjuica in razredčil skupino. V kaotičnem krožnem dirkanju po Barceloni pa je na koncu slavil po sprintu skupine 23 kolesarjev. Zanesljivo je ugnal dva Francoza, Doriana Godona (Decathlon AG2R La Mondiale) in Guillauma Martina (Cofidis).