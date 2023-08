Pogačar potrojil donacijo za pomoč prizadetim v poplavah

Eden najbolj prepoznavnih slovenskih športnikov se je na edinstven način lotil zbiranja sredstev za pomoč prizadetim v poplavah, ki so v začetku meseca prizadele Slovenijo in povzročile večmilijardno škodo. Zmagovalec najbolj prestižne večetapne kolesarske preizkušnje na svetu po Franciji v letih 2020 in 2021 in številnih najbolj prestižnih enodnevnih dirk na svetu ter vodilni kolesar na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (Uci) se je v ta namen fotografiral s kolesarskimi in športnimi navdušenci ter delil avtograme. Na dvournem dogodku so se vile vrste njegovih oboževalcev, ki so se posamično in skupinsko slikali s svojim športnim idolom.