Pogačar pred kronometrom: Če priznam, mi ni najbolj všeč

Čeprav Tadej Pogačar ne velja za favorita v boju za kolajne, bo skušal kar najbolje odpeljati dolg kronometer in Sloveniji priboriti dodatno, drugo mesto v vožnji na čas na olimpijskih igrah v Parizu. Za to potrebuje najmanj deseto mesto. Pogačar je bil lani v avstralskem Wollongongu v vožnji na čas šesti, kar je bila do nedelje njegova najboljša uvrstitev na SP. Zdaj je ta mejnik pomaknil nekoliko višje, še vedno pa čuti utrujenost po šesturni "kriterijski" preizkušnji v osrčju Glasgowa. "Po nedeljski dirki smo bili vsi kar utrujeni. Zdaj pa so priprave že v polnem teku za kronometer. Imeli smo uradni ogled proge, nato pa še zadnji dan počitka pred dirko," je za Kolesarsko zvezo Slovenije (KZS) dejal Pogačar. Trasa, kot pravi, mu ni najbolj všeč. "Če priznam, mi ni najbolj všeč. Ampak za vse je ista. Mislim, da nikomur ni preveč všeč 48 km vožnje po teh cestah. A za vse je isto in o tem sploh ne razmišljam," je dodal in pristavil, da gre za zahtevno progo s počasnim asfaltom ter veliko vetra.